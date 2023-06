AMPLIAR Macron y Lula ayer en Paris

23/06/2023 - Economía

Lula y Macron hablaron de un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunió, ayer viernes, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en París. Ambos conversaron sobre el tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea (UE) y los términos para desbloquear la negociación final entre las partes.

Sigue.

El mandatario acudió a París para asistir este jueves y viernes a la Cumbre por el Nuevo Pacto Mundial de Financiamiento , impulsada por el presidente Macron. A la cumbre asistieron más de 300 entidades públicas, privadas o no gubernamentales, incluidos más de 100 jefes de estado.

Durante su intervención, junto al francés, Lula calificó de amenaza las exigencias de la Unión Europea para la finalización de un acuerdo con Mercosur . La UE envió aditivos para ser agregados al acuerdo, con la previsión de imponer multas en caso de incumplimiento de las obligaciones ambientales.

“La carta adicional que hizo la Unión Europea no permite llegar a un acuerdo. Vamos a hacer la respuesta y vamos a enviar la respuesta, pero tenemos que empezar a discutir. No es posible que tengamos una asociación estratégica y hay una carta adicional amenazando a un socio estratégico”, dijo Lula en el evento.

El presidente también ya defendió cambios en puntos del tratado de libre comercio sobre compras gubernamentales. “Quieren que el gobierno brasileño compre productos extranjeros en lugar de productos brasileños. Y si no aceptan la posición de Brasil, no hay acuerdo. No podemos abdicar de las compras gubernamentales, que son la oportunidad para que las pequeñas y medianas empresas sobrevivan en este país”, dijo Lula en un discurso a principios de este mes.

Aprobado en 2019 , tras 20 años de negociaciones, el acuerdo Mercosur-UE necesita ser ratificado por los parlamentos de todos los países de los dos bloques para entrar en vigor. La negociación involucra a 31 países, lo que podría llevar años y enfrentar resistencia.

desigualdades

En el evento de alto nivel, hoy, que reunió a los líderes en la cumbre, Lula defendió que la lucha contra el cambio climático debe ir acompañada de acciones contra la pobreza y exigió más inversiones de los países ricos en economías menos desarrolladas y en acciones contra las desigualdades sociales. , de raza y género.

“Somos un mundo cada vez más desigual, y la riqueza se concentra cada vez más en manos de menos personas, y la pobreza se concentra en manos de más personas. Si no discutimos este tema de la desigualdad, y si no le damos tanta prioridad como el tema del clima, podemos tener un muy buen clima y la gente seguirá muriendo de hambre en varios países alrededor del mundo. mundo”, dijo. .

Para el presidente, el mundo necesita mejorar las instituciones internacionales con el objetivo de una nueva gobernanza mundial, de acuerdo con la geopolítica del presente, para coordinar esfuerzos y apoyar a las naciones necesitadas. Según él, Naciones Unidas necesita recuperar representatividad y fuerza política, para que medidas importantes desde el punto de vista ambiental puedan ser aplicadas globalmente, como forma de combatir los efectos del cambio climático.

“Si no cambiamos estas instituciones, el tema climático se convierte en un chiste. ¿Quién va a cumplir con las decisiones que tomen los foros que hacemos?”, cuestionó. “No se cumple porque no hay una gobernanza global con fuerza para decidir las cosas y que nosotros cumplamos. Si cada uno de nosotros sale de una COP y vuelve a aprobar cosas dentro de nuestro Estado Nacional, no vamos a aprobar”, agregó.

El presidente también recordó que Brasil será sede de la COP30, en 2025, por primera vez en un estado amazónico, en Pará, en la capital Belém.

En el encuentro con Macron, Lula también abordó la guerra en Ucrania y temas de la agenda bilateral, como la reanudación del intercambio cultural y la asociación estratégica entre los países en el área de defensa. Brasil y Francia tienen un acuerdo de transferencia de tecnología francesa en el marco del Programa de Desarrollo de Submarinos (Prosub), que ya entregó un submarino en 2022 y prevé entregar otros tres anualmente hasta 2025.

Tras el encuentro con el presidente francés, hoy en París, Lula tuvo audiencias con el presidente del Grupo Naval, Pierre-Eric Pommellet, con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, con el presidente del Congo, Denis Sassou-Nguesso, y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el brasileño Ilan Goldfajn.

La comitiva presidencial sólo regresa a Brasil el fin de semana.

Lula llegó a París ayer (22) por la mañana y, a lo largo del día, sostuvo una serie de encuentros bilaterales, entre ellos con los presidentes de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez . También se reunió con el Primer Ministro de Haití, Ariel Henry, con quien conversó sobre la situación mundial y regional y el apoyo del gobierno brasileño a la estabilidad, el combate a la pobreza y la reconstrucción del país caribeño, tras los terremotos de 2021 y 2010.

Al final de la jornada, el presidente habló en la clausura del evento Power Our Planet, invitado por la banda británica Coldplay. Durante su discurso, Lula culpó a los países ricos por la crisis climática y reafirmó el compromiso brasileño con la deforestación cero en la selva para 2030.

Lula está en Europa desde el pasado martes (20) y, ante la capital francesa, realizó una agenda en Roma y el Vaticano, en Italia. Allí se reunió con el presidente italiano Sergio Matarella y el primer ministro Giorgia Meloni .

Lula también visitó al Papa Francisco , en el Vaticano, donde abordaron temas como la lucha contra el hambre y la guerra en Ucrania. Aún en Italia, el presidente se reunió con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, a cambio de la solidaridad del italiano cuando Lula estuvo preso en Curitiba, en 2018 y 2019.

La oficina de prensa del Palacio del Planalto informó este viernes que la reunión que el presidente Lula iba a tener con el príncipe de Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman, fue cancelada. Según la oficina de prensa, Lula ha tenido una “agenda muy intensa” en este viaje a Francia e Italia. La cena entre el presidente brasileño y Bin Salman tendría lugar a primera hora de la tarde, hora de París. Según Planalto, la cita con Macron terminó demasiado tarde, lo que refuerza la necesidad de cancelar la agenda con el príncipe árabe.

El nombre de Bin Salman circuló en Brasil recientemente luego de que salieran a la luz dos conjuntos de joyas por valor de millonarios que le habría regalado a Jair Bolsonaro cuando aún era presidente de la República, ya su esposa, Michelle. El intento de Bolsonaro de quedarse con los obsequios que, por su alto valor, deberían haber sido enviados a la colección de la Presidencia de la República, tuvo repercusión en la prensa y llamó la atención del Tribunal Federal de Cuentas y de la Receita Federal, entre otros organismos .