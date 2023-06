AMPLIAR Vuelven los colectivos a circular

22/06/2023 - Gremiales

UTA levantó el paro y vuelven a circular los colectivos con normalidad

Tras una reunión con los empresarios del Transporte Público, el gremio cede con la medida de fuerza y las unidades corcularán con normalidad desde este viernes.

Este jueves los tucumanos no contaron con el servicio de colectivos, luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decretara un paro en el interior del país, a excepción, una vez más, del Área Metropolitana de Buenos Aires. El gremio que representa a los choferes de colectivos se había reunido ayer miércoles en el Ministerio de Trabajo con las autoridades de las Cámaras Transportistas, pero fue el encuentro fue infructuoso. Hace instantes, se llegó finalmente a un acuerdo y desde este viernes los colectivos volverán a funcionar con normalidad en la provincia.

César González, secretario general de UTA en la provincia, había explicado que el acuerdo salarial firmado en febrero aseguraba una cláusula de revisión para el caso en el que la inflación superara los índices del monto acordado, y que, si no se cumplía con lo pactado, los choferes irían al paro por 48 horas. La medida de fuerza comenzó anoche a partir de las 00 del jueves 22 y, luego del acuerdo, ya no se extenderá por 48 horas.

¿Qué pedía UTA? "Estamos reclamando una cifra no remunerativa de $32.000 que equivale a enero, febrero y marzo; un sueldo inicial para el mes de abril de $262.000, para el mes de mayo $284.000 y para junio de $320.000".

También declaró que "los empresarios están de acuerdo con el aumento salarial pero piden igualdad de condiciones: piden al Estado nacional los mismos subsidios que al AMBA". Además, señaló que "en la provincia están debiendo los meses de mayo y junio, son dos meses que el gobierno nacional le está debiendo a la provincia y destacó que "si no fuese por el gobierno provincial, los compañeros no estarían cobrando sus sueldos". También se dirigió a los usuarios, afirmando que "le pedimos disculpas a la población, pero no toda la vida nos podemos pasar de reuniones en reuniones y no conseguir lo que estamos reclamando, porque el bolsillo de los trabajadores no da para más". Este viernes volverán los colectivos a funcionar con normalidad.