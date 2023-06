22/06/2023 - El elegido de Cristina

Wado de Pedro: De la militancia en H.I.J.O.S a protagonista del escenario político

El ministro del Interior fue confirmado para encabezar la fórmula kirchnerista del oficialismo. Un recorrido por su compromiso con los Derechos Humanos, su relación con la tartamudez y su trayectoria política.

El precandidato presidencial de Unión por la Patria Eduardo de Pedro, más conocido como “Wado”, nació en Mercedes en noviembre de 1976. Tenía pocos meses de vida cuando su padre, Enrique, que militaba en la JP y en Montoneros, fue asesinado por el Ejército. Meses más tarde, su madre, Lucila Révora, fue detenida por un grupo de tareas en su casa de Floresta. Estaba embarazada de ocho meses. Según los testimonios recogidos por la Conadep, llegó sin vida al centro clandestino de detención El Olimpo.

El pequeño “Wado” estaba con su madre cuando fue detenida. Los secuestradores lo dejaron al cuidado de uno de sus vecinos y luego pasaron a buscarlo. La familia materna pudo recuperarlo en enero de 1979 y fue criado en Mercedes por su tía materna, madre de Juan Ignacio Ustarroz, actual intendente de esa localidad bonaerense.

"En lo personal fue muy duro. Primero perdí a mi padre en abril de 1977, tenía cinco meses. Después en octubre de 1978 secuestran y asesinan a mi madre, Lucila (Révora), embarazada de 8 meses y medio. Ahí se produce un tiroteo muy fuerte en la casa donde estábamos viviendo. Yo me salvé de las balas por el cuerpo de mi mamá. Ella me refugia en la bañadera y se pone encima mío", contó sobre el terror que vivió en su casa de Floresta.

En una entrevista reciente, Wado reveló que tiempo atrás caminaba por Las Heras cuando una mujer se acercó y le preguntó si era “Wado”. Él respondió que sí y ella se presentó: le dijo que era la hija de uno de los militares que había asesinado a su madre, Lucila Révora. “Quedate tranquilo, te quiero pedir perdón porque yo tengo a mi padre en la cárcel, lo puedo ir a visitar, puedo pasar las Fiestas con él y sé que vos no”, le dijo entonces la mujer.

Durante su infancia Wado comenzó su tartamudez. En una entrevista televisiva contó que "uno de los hemisferios del cerebro, que es el que razona la parte de la palabra, va más rápido que el hemisferio que tiene que implementar esa palabra”. En aquella oportunidad también señaló que hay "estudios que demuestran que son consecuencia de traumas emocionales. Esos traumas están en mi infancia. Me costaba pedir helado, comida o tocar el portero a un amigo". Una forma de aludir a la marca que significó la pérdida de sus padres.

Según contó años atrás en una entrevista radial, una de las personas que más lo ayudó "a tomar su tartamudez de una manera diferente” fue Néstor Kircher. “Néstor me convocó para una charla ante cinco mil personas, una semana antes de su muerte, y le transmití que yo no hablaba en público, porque era tartamudo. Me respondió que no pasaba nada, que hable como hablo, que lo importante era el contenido. Posteriormente me mandó otro mensaje que decía que el día que me deje de enojar, que baje la guardia, que no me sienta a la defensiva, se me iba a empezar a ir el miedo”, contó el funcionario.

"Desde ese momento empecé a hacer bromas sobre mi tartamudez en reuniones, o presentaciones, empecé a cambiar mi visión respecto de la tartamudez. Hoy puedo decir que romper con el silencio, con la soledad, aceptarse, que las familias lo hablen, es la mejor decisión que se puede tomar” dijo entonces.

Sus cargos y su militancia

De Pedro estudió Derecho en la UBA y se sumó a H.I.J.O.S. El 20 de diciembre de 2001, durante la represión en Plaza de Mayo, intervino en defensa de las Madres de Plaza de Mayo ante el ataque de la Policía Federal, en medio de las protestas del último día de gobierno de Fernando de la Rúa. Los efectivos lo metieron en un patrullero: fue golpeado y picaneado.

En 2004 se sumó al gobierno de Aníbal Ibarra en la Ciudad de Buenos Aires y dos años más tarde participó de la creación de La Cámpora. Más tarde fue director y vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, y en 2011 accedió a una banca de diputado nacional, cargo le posibilitó integrar el Consejo de la Magistratura.

Entre febrero y diciembre de 2015 fue secretario general de la Presidencia. Ese año fue electo diputado nacional, tras haber sido uno de los armadores de la campaña presidencial en la provincia de Buenos Aires.

El 10 de diciembre de 2019 juró como ministro del Interior. En 2021 fue uno de los negociadores que acordó con la oposición la postergación de las PASO por la pandemia, que pasaron de agosto a septiembre, y de las generales, que se postergaron hasta noviembre, ganando tiempo para avanzar en el plan de vacunación en todo el país, que impidió la circulación comunitaria de la variante Delta del coronavirus.

Wado candidato

En los últimos meses se fue perfilando como el candidato favorito del kirchnerismo para las PASO de 2023. Uno de los primeros guiños claros de su posible precandidatura ocurrió en mayo pasado, cuando Cristina Kirchner dio una entrevista a C5N y reiteró que ella no sería candidata y que esperaba, en cambio, que sean "los hijos de la generación diezmada" los que "tomen la posta".

Desde entonces, el ministro intensificó su agenda con actos públicos y recorridas ya que uno de los puntos débiles que evaluaba el kirchnerismo antes de confirmar su postulación es que su figura no es tan conocida en el país como la de otros referentes de la coalición, entre ellos Axel Kicillof, que sonaba también como posible presidenciable en lugar de Wado.

Este mes, el ministro se refirió en más de una oportunidad a su posible precandidatura, sin confirmarla. El 12 de junio, en un intento de acercamiento al electorado joven que prioriza como canal de comunicación e información las redes sociales, difundió un video junto a Esteban Lamothe, con quien comparte un gran parecido físico, en el que jugando con esas similitudes le preguntaba al actor si "iba a ser candidato" en las elecciones de este año.

El 15 de junio, horas después del cierre de alianzas y de la conformación de Unión por la Patria, el nuevo nombre del Frente de Todos, Wado encabezó un plenario en Morón donde volvió a referirse a su futuro político. "Soy militante y como militante voy a estar donde mis compañeros y compañeras quieran. Nuestra fuerza política reivindica siempre que primero la Patria, después el movimiento y después los hombres y mujeres", subrayó entonces el funcionario.