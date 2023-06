19/06/2023 - Nacional

Represión en Purmamarca: joven perdió la visión de un ojo por una bala de goma

Misael Lamas tiene 17 años y se encontraba con algunos compañeros de colegio cerca del río, a la vera del corte de Ruta 9, donde las comunidades de Purmamarca fueron reprimidas.

Con claras órdenes de despejar el tránsito a como dé lugar, los efectivos arremetieron contra los pobladores que reclamaban contra la reforma consitucional, disparando balas de goma y haciendo uso de toda clase de elemento 'anti-disturbio'. El saldo fue de al menos 26 detenidos y gran cantidad de heridos. Entre ellos Misael Lamas, un estudiante de 17 años, que recibió el impacto de una bala de goma en el ojo derecho.

Según relató el joven en Radio 2, el se encontraba con algunos compañeros de colegio a la vera del río ubicado hacia el margen de la Ruta 9 cuando comenzaron los disparos. "Estaba muy nervioso, con mis amigos. Tiraron gases y nos alejamos. Me fui para el lado de la playa, estaba ahí. Cuando me paro a ver, recibí un balazo en el ojo". "Después del disparo seguí corriendo porque seguían tirando. Un señor me socorrió, después llegaron los bomberos y me llevaron a la ambulancia".

Misael relató que también un compañero recibió un impacto en la mejilla. Luego de que le confirmaran la pérdida de la visión del ojo, expresó que se siente con ánimos de seguir adelante porque además este año es promo y egresa del Bachillerato n° 18 de Purmamarca. "Termino este año, con todas las pilas para seguir adelante. Estoy bien por mi familia, para que ellos sepan y sientan que no me falta nada", expresó. Por su parte, Ines Lamas, madre del chico, manifestó, "Había varios chicos ahí, varios compañeritos. Algunos se los daba por perdidos pero se los encontró y están bien pero shockeados como Misael". "Cuando me dijeron lo que le pasó fue una tragedia realmente".

Jujuy al momento