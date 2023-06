15/06/2023 - Santa Cruz

Los 5 mensajes políticos de Cristina tras el cierre de alianzas electorales

En su primer discurso tras el debut de Unión por la Patria, la vicepresidenta volvió a centrarse en el problema que representa para la Argentina el fuerte endeudamiento con el FMI que generó Macri.

La vicepresidenta Cristina Kirchner habló por primera vez desde la presentación de la alianza Unión por la Patria con un discurso de acuerdo político amplio para alcanzar "un modelo que acabe con la economía bimonetaria y permita tener una postura única, uniforme, nacional y patriótica frente a los que nos exigen programas de ajuste", pero marcó las diferencias internas con el presidente Alberto Fernández, al suscribir al comunicado publicado ayer por el PJ bonaerense y repetir sus críticas al acuerdo con el FMI y los "funcionarios que no funcionan".

Cristina habló desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de Santa Cruz, acompañada por la gobernadora Alicia Kirchner y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, con un mensaje para todos los partidos políticos respecto de la necesidad de construir un "diálogo entre todas las fuerzas para abordar el terrible tema del endeudamiento con el FMI", que recordó no fue generado por el Frente de Todos (FdT) sino por la administración de Mauricio Macri.

1- La interna y el Partido Judicial

Cristina destacó en su discurso el objetivo de la ratificación de la alianza del Frente de Todos con su nueva denominación Unión por la Patria, pero no evitó retomar las críticas internas hacia el espacio del Presidente y el precandidato Daniel Scioli, que fueron expresadas el miércoles en el comunicado del Partido Justicialista bonaerense, encabezado por su hijo Máximo Kirchner.

La vicepresidenta suscribió el comunicado al tomar una de las críticas centrales: "Desde el propio espacio político amenazan con ir al Partido Judicial". La ex presidenta tomó esa amenaza en las negociaciones rumbo a las PASO como algo personal al señalar que se puso sobre la mesa a pesar de "todo lo que nos ha pasado". "Me permito un poquito de personalismo, lo que me ha pasado, y no hablo de causas de condena, hablo de intento de asesinato y de impunidad para los que planificaron. Sin embargo, alguno ponen empeño (para ir a la Justicia) y no para otras cosas", sentenció.

Luego de eso, la vicepresidenta dejó una crítica elíptica al presidente Alberto Fernández al señalar que gobernar implica "que haya la menor conflictividad posible". "Cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, la responsabilidad es gobernar y que haya la menor conflictividad posible. Es necesario recuperar el concepto de representación política y que cuando a uno lo votan, ese voto sea honrado", indicó.

2 - El acuerdo con el FMI

Sin embargo, la vicepresidenta fue crítica de las decisiones del presidente al recordar que ella y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, habían advertido sobre el camino y las consecuencias que tendría un acuerdo con el FMI. "Tranquila, Cristina, está todo bajo control", citó la vicepresidenta sobre lo que le decían desde otros sectores de la alianza de gobierno cuando se selló el acuerdo y les marcó que el Fondo sigue exigiendo las mismas recetas: "No me van a decir que no hay una continuidad entre Kristalina Georgieva y Chirstine Lagarde", apuntó refutando aquellos dichos sobre un cambio de rumbo del organismo multilaterla tras la pandemia de covid-19.

En ese tono, la vicepresidenta reivindicó primero al expresidente Néstor Kirchner por haber cancelado la deuda con el Fondo en 2005, lo que calificó como "el acto más pragmático que un presidente ha tomado en la historia argentina", y luego lamentó: "Creí que nunca más iba a vivir las políticas del FMI". "Si vos querés ser presidente y te postulás, es porque querés gobernar el país y definir qué es lo que se va a hacer", sostuvo la vicepresidenta, sin mencionar a Alberto.

La vicepresidenta consideró que el de ahora "no es el mismo país que en 2001", porque "teníamos dos dígitos de desocupación, la AUH no existía, había hambre, pero se vuelve a repetir la misma historia". Cristina, que recomendó ver la serie "Diciembre 2001", del director Bejamín Ávila, advirtió que "lo que pasó en 1989 pasa 12 años después, en 2001, y está pasando ahora por el brutal endeudamiento privado y lo que sobrevino después con la llegada del FMI". Fue el pie sobre el cual hizo su llamado final a abordar el problema de manera conjunta entre toda la dirigencia política.

3 - Mensaje para Schiaretti y quienes lo quieren en Juntos por el Cambio

La ex residenta aprovechó también el fragmento de su intervención sobre el FMI para recordar que la deuda no es solo del tesoro nacional sino que "hay provincias que tienen el 98 por ciento de su deuda en dólares", y dedicó unos minutos a poner la lupa sobre Córdoba, la provincia gobernada por Juan Schiaretti, la figura del peronismo que Horacio Rodríguez Larreta, el radicalismo y la Coalición Cívica buscan sumar a Juntos por el Cambio, aunque no lo hayan podido conseguir en la inscripción de alianzas.

Cristina repasó con tres gráficos la conformación de deuda en pesos, el stock de deuda en relación a los ingresos y la deuda en relación a la denominación de la moneda y remarcó que las cifras más bajas se registraron durante sus gobiernos. Respecto de la deuda según la denominación de la moneda, la vicepresidenta mostró que en 2015 era 65,4% dólares y 34,6% en pesos, cifra que se incrementó durante el gobierno de Cambiemos y continúo creciendo durante la última gestión de Schiaretti para llegar a un 97,2% en dólares y 2,7% pesos.

"Esto pasó cuando se fue la que no quieren nada en Córdoba. No debemos haber hecho tan mala política, si te pudiste desendeudar de esa manera. ¿Conocerán todos en Córdoba estos gráficos? Seguro que no", sentenció.

4 - Funcionarios que no funcionan

En otro tramo de su discurso, en el acto de inauguración de la ampliación del Hospital Regional de Río Gallegos, insistió que sus dichos de 2021, cuando se hicieron visibles las primeras diferencias internas en la alianza oficialista al criticar a los "funcionarios que no funcionan". La vicepresidenta lo hizo al destacar la gestión de Katopodis al frente del ministerio de Obras Públicas, pero apuntó que el problema era que "los que no funcionaban eran los que estaban manejando la economía y la tarasca", en referencia al ex ministro de Economía Martín Guzmán.

5 - Elogio a Alicia Kirchner, tiro por elevación a Victoria Tolosa Paz

Minutos antes, la vicepresidenta se encargó de recordar el rol que ocupó la gobernadora Alicia Kirchner como ministra de Desarrollo Social entre 2006 y 2015, y la calificó como "la mejor ministra de Desarrollo Social que tuvo el país". Cristina recapituló que, en 2003, existían 2.100.000 planes de trabajo y cuando terminó la gestión de Kirchner en 2015, eran 240 mil, "organizados en cooperativa y trabajaban". Una comparación a medida de la interna oficialista, tras la confirmación de la actual ministra de Desarrolo Social, Victoria Tolosa Paz, como precandidato a la gobernación bonaerense por el sector de Scioli y en medio de una alta conflictividad con las organizaciones piqueteras por el recorte de planes sociales.