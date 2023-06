AMPLIAR Lula en entrevista con radios de Goiás

15/06/2023 - Economía

Lula prevé crecimiento de más del 2,5% para el país este año

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo ayer jueves que la economía brasileña podría crecer más del 2,5% este año. Lula también dijo estar convencido de que el Producto Interno Bruto (PIB, la suma de todos los bienes y servicios producidos en el país) debe superar las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), para un crecimiento del 0,9%. La razón, según él, son las políticas del gobierno para que el dinero vuelva a circular en manos de la población.

“Vamos a crecer por encima del 2%, del 2,5%, y si pasa lo que estoy pensando, hasta podemos crecer un poco más, porque lo primero que hicimos fue retomar todas las políticas sociales que estaban funcionando correctamente. O sea, políticas sociales que rieguen dinero en la base de este país, para el pequeño productor, para el pequeño empresario, para la gente de la Bolsa Família, para la gente que está en la Seguridad Social esperando en la fila para jubilarse. O sea, ese dinero empezó a volver, incluido el dinero que vuelve a la cultura”, dijo el presidente en entrevista con radios de Goiás, este jueves por la mañana.

En abril, el FMI redujo la previsión de crecimiento de la economía brasileña al 0,9% este año, por debajo de la media mundial y de los países de América Latina y el Caribe. En el informe anterior, en enero, la previsión fue mayor, en 1,2%.

El presidente criticó, nuevamente, el nivel de la tasa de interés básica, la Selic. Es el principal instrumento que utiliza el Banco Central (BC) para alcanzar la meta de inflación, porque la tasa afecta los precios, ya que mayores tasas de interés encarecen el crédito y estimulan el ahorro, evitando que se caliente la demanda.

En marzo de 2021, el Banco Central inició un ciclo de endurecimiento monetario, en medio de alzas en los precios de alimentos, energía y combustibles, elevando la tasa base a su nivel más alto desde enero de 2017, cuando también estaba en 13,75% anual. La decisión de mantener el Selic en este nivel ha sido criticada por el gobierno federal, que exige una reducción para impulsar el crecimiento económico.

“No hay explicación, en este país, una tasa de interés del 13,75% [anual] con una inflación del 4,5% . No tenemos inflación de demanda, la gente no está comprando, tenemos 72% de la población brasileña endeudada”, dijo, refiriéndose al programa Desenrola, lanzado por el gobierno para la renegociación de pequeñas deudas de la población .

“Para que la gente que está endeudada vuelva al mundo del comercio, para poder volver a comprar. Están endeudados con sus tarjetas de crédito porque compran comida, entonces tenemos que tratar de ayudar a estas personas”, agregó Lula.

Para el presidente, es necesario recuperar la capacidad de generar empleo porque la gente quiere vivir de su trabajo. “A nadie le gusta vivir de Bolsa Família, a nadie le gusta vivir de favores”, dijo. “Lo hemos hecho una vez y lo vamos a hacer de nuevo. Este país volverá a crecer, volverá a generar empleos, volverá a aumentar el salario mínimo, aumentará cada año por encima de la inflación. Esto va a pasar porque por eso regresé y por eso me eligió el pueblo”, dijo.

Infraestructura

Este viernes, Lula viajará a Rio Verde (GO) para inaugurar un tramo del Ferrocarril Norte-Sur. “Incluso pretendo llevar al [ex] presidente [José] Sarney porque él fue quien, en 1987, puso en marcha este ferrocarril, allá en Maranhão”, dijo Lula.

El presidente destacó que el gobierno está reanudando 14 mil obras paralizadas en varias áreas y que, este año, el gobierno tiene R$ 23 mil millones para invertir solo en el área de transporte. Según él, el nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que será lanzado el 2 de julio, incluirá las obras prioritarias presentadas por los gobernadores, entre ellos el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado.

“Goiás recibirá la cantidad de trabajo de acuerdo a la importancia de Goiás. Y Goiás es un estado muy importante en el tránsito de productos de ese país, especialmente para la agricultura”, dijo Lula, quien agregó que quiere invertir en un sistema intermodal para el país, con más vías férreas y fluviales.

Posiciones

Durante la entrevista, el presidente fue consultado sobre la “insatisfacción” de los PT de Goiás con la distribución de los cargos federales en el estado. Para Lula, la divergencia en la política es normal, pero, según él, no existe tal divergencia en las posiciones con el Ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, responsable de la articulación política.

El presidente Lula también recordó que firmó un compromiso con los partidos aliados que trabajaron por su elección. “Cuando firmamos un compromiso, lo cumplimos, porque si no lo hacemos, la gobernabilidad se vuelve mucho más costosa. Obviamente el PT es el partido que eligió al Presidente de la República, el PT participará en el gobierno de Brasil y participará en Goiás. Entonces, todavía no he hablado con ningún compañero de Goiás, pero me voy a interesar y hablar para saber dónde me duele el callo”, dijo.

“Y creo que [Alexandre] Padilha trata a todos con el mayor respeto, con la mayor decencia, y no queremos que nadie ande gimiendo, queremos que todo se haga a plena luz del día. Si el PT va a ocupar el cargo en Goiás, tendrá el cargo en Goiás, pero los otros partidos aliados también tendrán que quedarse en Goiás. Es importante que, si compartimos nuestra victoria, tenemos que compartir la gobernabilidad de este país”, dijo Lula.