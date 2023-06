12/06/2023 - Pusineri sobre su continuidad

"No me pondré plazos, veremos partido a partido"

El director técnico de Atlético Lucas Pusineri, en conferencia de prensa, se refirió anoche al partido en el que Atlético Tucumán recibirá hoy a Godoy Cruz de Mendoza, a las 20:30, en el estadio Monumental Jose Fierro, bajo el arbitraje de Sebastian Zunino. Transmite Espn Premium.

"Estoy bien, firme, a pesar de la irregularidad del equipo que no concreta lo que demuestra, a lo largo de cada partido”, indicó el DT.

"Hay mucha irregularidad en el fútbol argentino, pero nosotros trabajamos, lo cual se puede ver en el esfuerzo que realizamos. No me pondré plazos, será cuestión de ir viendo partido a partido. No es fácil mantenerse en un club como Atlético más de un año en el cargo".

Por otra parte, habló sobre el cotejo con Lanús. "En el partido anterior sabíamos que poblando el mediocampo podíamos tener mayor tenencia. El equipo dio muestras de lo trabajado en la semana, lo cual es muy grato, más allá del resultado".

Respecto a la preparación del equipo semana a semana, dijo que "yo tengo asumida las características de mis jugadores y con esa diversidad vamos modificando la posibilidad de acuerdo al rival. Eso hace que tengamos un poco de competencia interna”. Además, lamentó que “en los últimos partidos tuvimos algunas lesiones” aunque “esa situación le dio la posibilidad a algunos jugadores, que quizás estaban esperando su oportunidad".

En ese sentido, destacó que “Marcelo Ortiz no está entre los convocados porque no llego con su rehabilitación".

Con relación al regreso de Ramiro Carrera, Pusineri expresó que "la veo, realmente, muy lejana a esa posibilidad, es más un rumor que difícilmente se pueda concretar".

También fue consultado por el estilo de juego de Francisco Di Franco, "la característica de Francisco es jugar como un volante mixto, agresivo, que rompe y muchas veces no enlaza con los delanteros”, sin embargo “le tenemos confianza, vemos en él mucha entrega más allá de que no tenga un estilo vistoso. Es responsabilidad mía ponerlo y sacarlo tanto a él como a sus compañeros".

Probables formaciones

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Bautista Kociubinski, Joaquín Pereyra; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Gonzalo Abrego; Tomás Conechny, Hernán López Muñoz, Tadeo Allende y Salomón Rodríguez. DT: Daniel Oldrá.

Inau Ganzburg