AMPLIAR Chahla junto a Cisneros

12/06/2023 - Capital

"Alfaro tiene que digerir el batacazo de Chahla"

El diputado le reclamó al referente macrista que se tranquilice y lo desafió a que se abran las urnas: "seguramente pierde bancas".

De torpeza en torpeza. Según el diputado Carlos Cisneros , el intendente de la Capital Germán Alfaro cometió muchos errores en esta campaña producto de su egoísmo y de su nerviosismo. "La intendenta electa es Rossana Chahla . La tendencia es irreversible, esto de salir a decir que ganó Beatriz Ávila es otra torpeza más de Alfaro, asesorado por los abogados estrellas que ya hicieron estrolar dos gobiernos peronistas en Tucumán", lanzó el oficialista.

Cisneros, referente del espacio Activar que integra Chahla, se mostró de acuerdo con el pedido de apertura de urnas que formuló el intendente macrista. Y lo desafió: "que se abran todas las urnas porque seguramente aparecerán cosas que harán perder concejales y legisladores a Juntos por el Cambio".

"No se si en JxC todos comparten su postura, pero se lo ve cada vez más nervioso", añadió Cisneros.

"Alfaro es bastante egoísta, piensa solo en él y cree que es el ombligo del mundo. Ya le hizo perder votos a Roberto Sánchez cuando hizo suspender las elecciones de mayo. Si eran el 14 Jaldo ganaba por el 50% y no con el 57% como ahora. Lo único que logró es que Chahla tenga más tiempo para mostrar sus propuestas a la gente", amplió.

Cisneros recordó que en 2015, cuando José Cano y Domingo Amaya cuestionaron el resultado electoral por la derrota y judicializaron la votación, Alfaro "no se involucró". "Él se fue a festejar a la Intendencia y no le importó el resto. Alfaro es egoísta", insistió. "Le recomiendo que ordene las cosas para entregar el municipio", reforzó.

"Que abran dos veces a las urnas, no vaya a ser cosa que pierda bancas", chicaneó el diputado.

También cuestionó la presencia de Horacio Rodríguez Larreta y de Hernán Lombardi. "Me da vergüenza ajena que Rodríguez Larreta, que no puede arreglar su interna con Bullrich, venga a decirnos a los tucumanos cómo debemos votar. Además, él lleva de candidato a jefe de Gobierno a un intendente de otra ciudad; algo inconstitucional", dijo. Y profundizó: "más vergüenza me da que venga Lombardi, que se hizo famoso por ser un ladero de Antonito de la Rúa, responsable de la crisis de 2001".

"Que Alfaro se tranquilice. Tiene que digerir el batacazo de Chahla y que se tome un sublingual antes de ir a reclamar ante la Junta", cerró Cisneros.