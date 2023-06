AMPLIAR Una escena de la pelicula

11/06/2023 - Corto

La primera menstruación es el tema de una película íntegramente hablada en guaraní

Un cortometraje íntegramente hablado en lengua guaraní, Um Tempo para Mim , participa de la Competencia Latinoamericana 2023 - Mostra Ecospeaker, en São Paulo, y será proyectado en la sección competitiva del Festival Guarnicê de Cinema, en São Luís, el próximo día 14.

El corto fue realizado a través del Aviso Público Audiovisual entre Fronteiras, promovido por el Instituto Estatal de Cine de Rio Grande do Sul, en alianza con el Instituto de Artes Audiovisuales del Gobierno de la Provincia de Misiones, Argentina, que solicitó temas relacionados con las fronteras de los dos países, donde la cultura guaraní está muy presente.

Paola Mallmann dijo a Agência Brasil que se basó en un tema que ha ido ganando visibilidad y que, durante mucho tiempo, estuvo rodeado de tabúes y silenciado, porque abordaba la menstruación, la salud y el ciclo reproductivo femenino, fase que comienza con la menarquia. , nombre científico dado a la primera menstruación.

En 2019, Paola participó de una capacitación sobre educación menstrual con la investigadora colombiana Carolina Ramírez, quien abordó el tema de la primera menstruación y el cuidado del cuerpo en las escuelas.

“Yo ya venía de la investigación y el compromiso con las comunidades indígenas, especialmente guaraníes, y también conocía un poco los relatos de las mujeres guaraníes sobre el cuidado del cuerpo y las prácticas sociales en este momento de la vida”. Paola decidió entonces que ese sería el tema central de su cortometraje, basado en el contexto de la cultura guaraní, “con el propósito de arrojar luz sobre este tema, que es sensible y también bastante político”.

Actores

El elenco de la película, con actores no profesionales, está encabezado por las jóvenes guaraníes Juliana Almeida Timoteo y Clarice de Oliveira.

“Elegí hacer este corto basado en la comunidad Tekoa Koenju, en São Miguel das Missões, donde hay una presencia muy fuerte de realizadores audiovisuales indígenas. La propuesta era hacerlo con esta comunidad, que está más cerca de la frontera”. La asistente de dirección fue la indígena Luz Duarte, quien fue muy importante porque el cortometraje fue filmado en lengua guaraní. “Su presencia fue fundamental para que esto sucediera”, dijo Paola, quien colaboró ​​con otros directores indígenas en el guión y en la elección del elenco.

Com produção executiva de Beto Rodrigues, o curta conquistou o Kikito de melhor trilha musical na categoria de curtas-metragens brasileiros, na última edição do Festival de Gramado, em 2022, e venceu ainda o prêmio de melhor direção no 16º Curta Taquary, em Pernambuco , este año. La película tiene una duración de 21 minutos y está firmada por Opará Cultural y Galo de Briga Filmes.

Según el director de la película, lo más impactante de la obra fue la participación de las niñas Juliana y Clarice, las protagonistas. Paola los llevó a los dos a la primera proyección de la película, en el Festival de Gramado, después de verla en la escuela, en el pueblo, apenas estuvo listo el cortometraje. "Fue muy emocionante. También se apropiaron del tema, hablando de la experiencia de actuar en el cine, en el audiovisual. Y el corto jugó mucho el papel de promover este debate, entre ellos, principalmente, porque es un tema más velado, y la discusión les trajo empoderamiento”.

A Juliana, en particular, le gustó mucho la idea de seguir haciendo cine. “Quería saber cuándo será el próximo [cortometraje]”. La joven participa en grupos de canto en el pueblo y quiere estar a la vanguardia de las expresiones culturales.

Largo metraje

Paola actualmente está finalizando su primer largometraje documental, titulado Kunha Karai e as Narrativas da Terra . “Cuando terminé mi maestría en antropología, había realizado mi primer cortometraje, llamado Minha Longa Passo , en tres pueblos de la región metropolitana de Porto Alegre. Y, durante el proceso de maestría, tuve una relación muy estrecha con las mujeres indígenas”. Fue allí donde vio el papel que juegan las mujeres indígenas en la lucha por la defensa del territorio, las culturas y la biodiversidad.

La nueva película se estaba preparando a partir de la experiencia con algunas lideresas guaraníes, tanto internamente, en las comunidades, como políticamente, que inspiró a la directora del cortometraje Um Tempo para Mim . Al acompañar también las marchas de mujeres en Brasilia, incluyó participantes de diferentes grupos étnicos. “Fui a filmar a Acre”. Se espera que la película se estrene en la segunda mitad de este año.

El largometraje fue el único proyecto de Rio Grande do Sul seleccionado en una convocatoria pública del Ministerio de Cultura en 2018. “Se atascó”, lo que explica la demora en el acceso a los recursos. La convocatoria tuvo como objetivo estimular a los directores primerizos de largometrajes dentro de la temática africana e indígena.