AMPLIAR El periodista y sociólogo Lúcio Flávio Pinto

11/06/2023 - Análisis

La violencia y los costos limitan los reportajes sobre la Amazonía

Durante la Semana Mundial del Medio Ambiente, Agência Brasil entrevistó al periodista y sociólogo Lúcio Flávio Pinto. Nacido en Santarém, Pará, hace 73 años, Lúcio conoce a fondo la Amazonía.

Sigue.

Como colaborador de importantes medios de prensa, ha sido testigo de algunas de las principales transformaciones que han tenido lugar enla región durante las últimas seis décadas. Autor de varios libros y creador de periódicos alternativos como el Jornal Pessoa –unapublicación quincenal entre 1987 y 2019–, Lúcio ha recibido los premios másimportantes del periodismo brasileño, incluidos cuatro Essos (o Exxon Mobil,como pasó a llamarse en 2015 ) y Vladimir Herzog.

También fue honrado con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa.,

otorgado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Al

hablar con el reportero sobre los desafíos de informar a los ciudadanos sobre lo que sucede en la Amazonía, el exprofesor de la Universidad Federal de Pará (UFPA), que aún mantiene un blog de noticias y

colabora con el sitio Amazônia Real , dijo que es pesimista ,

sentimiento agravado por el hecho de que, ese mismo día (5), los brutales

asesinatos del periodista inglés Dom Phillips y del indigenista Bruno Pereira cumplieron un año sin que se juzgara a los responsables. “Hoy se ve la inseguridad de los periodistas y tengo la certeza de que, si volviera a repetir lo que hice entre 1970 y 1990, no estaría vivo”.





Lea algunos extractos clave de la conversación a

continuación:

Agência Brasil – ¿Cómo reaccionó ante la noticia de los asesinatos del periodista Dom Phillips y del indígena Bruno Pereira, en junio de 2022?

ante la noticia de los asesinatos del periodista Dom Phillips y del indígena

Bruno Pereira, en junio de 2022?

Lúcio Flávio – En 1987 creé el Jornal Pessoaprecisamente porque un amigo, que era diputado por el PCdoB [Partido Comunista de Brasil], fue asesinado. Me dije que iba a contar la verdadera historia de ese asesinato, costara lo que costase. Estuve tres meses investigando los hechos y escribí un texto señalando los nombres de todos, desde el autor hasta el ejecutor del crimen, pasando por el intermediario. Pero nadie quería publicarlo. Entonces, yo creo que cuando se asesina a un formador de opinión, cuando se violan los derechos humanos, hay que esclarecer de lleno el crimen. No puede quedar impune. [En riesgo de] repetirse. Los tipos que mataron a Dom allí en el valle de Javari demuestran la misma mentalidad que los que asesinaron a Chico Mendes [en 1988], en Xapuri (Acre). Por los asesinos de Chico Mendes, él era solo un grano en el trasero que les impedía talar árboles y expandir los pastos. Entonces lo mataron, contando con la impunidad. Matan estúpidamente, sin pensar, como el policía quemató [al sacerdote [João Bosco Penido] Burnier de un tiro en la nuca, [en 1976], en una comisaría [en Ribeirão Cascalheira, Mato Grosso.

Agência Brasil – ¿Cuáles son las causas de esa violencia que usted dice es “primitiva”? ¿Qué motiva tantas amenazas, ataques y asesinatos contra líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y periodistas que trabajan en la Amazonía?

son las causas de esa violencia que usted dice es “primitiva”? ¿Qué motiva tantas amenazas, ataques y asesinatos contra

líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y periodistas que trabajan

en la Amazonía?

Lucio Flavio – Es una violencia estructural. Siempre ha habido problemas y conflictos, pero creo que se intensificaron a partir del gobierno de Juscelino Kubitschek [1956/1961], cuando el Estado decidió integrar la región al resto del país. Para eso, construyó las carreteras Belém-Brasília [BR-153] y BR-29 [actualmente BR-364], que conectan Brasilia con Rio Branco. Esto representó un cambio brutal. Hasta entonces, la ocupación de la región estaba restringida a las zonas navegables cercanas a los cauces de los ríos, un rango de unas pocas decenas de kilómetros. Las tierras más lejanas, de difícil acceso, donde se concentraba la mayor parte de las poblaciones indígenas, fueron prácticamente ignoradas. Los caminos impusieron otro ritmo de civilización, cambiando el eje de ocupación de la región y favoreciendo el mayor proceso de deforestación en la historia de la humanidad. Nunca se había talado tanto bosque [en tan poco tiempo], con todos los efectos ambientales, sociales y políticos resultantes. Es decir, la violencia regional no es producto de una psicología individual, de una patología individual. Es el producto de una filosofía de ocupación de la región. El modelo de desarrollo en la Amazonía es un caos: el caos se produce y todos los desarrollos de los que estamos hablando se derivan de esto.

Agência Brasil – Y muchos de los argumentos presentados para integrar la Amazonía, no necesariamente al resto del país, sino a un proyecto de desarrollo económico, todavía se repiten hoy, ¿no?

argumentos presentados para integrar la Amazonía, no necesariamente al resto

del país, sino a un proyecto de desarrollo económico, todavía se repiten hoy,

¿no?

Lucio Flavio - Sí. Porque es demasiado extenso; Despoblada y amenazada por la codicia externa, la Amazonía era considerada una región problemática. Sus propias características naturales fueron consideradas un obstáculo para la expansión de los frentes económicos que avanzaban desde otras partes. Entonces, la directriz era ocupar la Amazonía. Incluso para evitar el riesgo de una invasión extranjera: esta conversación que se remonta a mucho tiempo atrás y que, en 2002, motivó la creación de Sivam [Sistema de Vigilancia de Amazon]. Sin embargo, la integración requería establecer un valor [financiero] para la tierra. Y, en un principio, sólo aquellos [invasores] que talaban el bosque tenían derecho a ampliar su propiedad, estableciendo mejoras. Entonces, quienes venían de otras regiones a asentarse, veían el bosque como un estorbo y consideraban que tenían que deforestar. Añádase a eso que se despreciaba la cultura local, se la consideraba [una expresión de] una cultura precapitalista, primitiva, que carecía de escala y valor de mercado. El resto es historia. ¿Querían que la región fuera como el resto del país? Pero, ¿qué es Brasil [en términos ambientales] aparte de la Amazonía? Es el país de la deforestación, que explotó los recursos naturales de otros biomas, como la Mata Atlántica, casi hasta su extinción. [El dramaturgo alemán] Bertold Brecht tiene una frase maravillosa que nos ayuda a pensar en las causas de esta violencia: “todo el mundo condena a un río por ser violento, pero nadie condena a las orillas que lo comprimen”. ¿Querían que la región fuera como el resto del país? Pero, ¿qué es Brasil [en términos ambientales] aparte de la Amazonía? Es el país de la deforestación, que explotó los recursos naturales de otros biomas, como el Bosque Atlántico, casi hasta la extinción. [El dramaturgo alemán] Bertold Brecht tiene una frase maravillosa que nos ayuda a pensar en las causas de esta violencia: “todo el mundo condena a un río por ser violento, pero nadie condena a las orillas que lo comprimen”. ¿Querían que la región fuera como el resto del país? Pero, ¿qué es Brasil [en términos ambientales] aparte de la Amazonía? Es el país de la deforestación, que explotó los recursos naturales de otros biomas, como la Mata Atlántica, casi hasta su extinción. [El dramaturgo alemán] Bertold Brecht tiene una frase maravillosa que nos ayuda a pensar en las causas de esta violencia: “todo el mundo condena a un río por ser violento, pero nadie condena a las orillas que lo comprimen”.

Agência Brasil – En ese contexto, ¿cuáles son los principales desafíos para la cobertura de noticias en la Amazonía?

¿cuáles son los principales desafíos para la cobertura de noticias en la

Amazonía?

Lúcio Flávio – Precisamente porque la región es extremadamente violenta. Una violencia que puede manifestarse de forma explícita, como en los asesinatos, pero también de forma sutil. En cualquier caso, es responsable de un estado de tensión permanente. Esto requeriría una fuerte presencia del Estado, con una actuación técnica e imparcial, lo que no ocurre. Con el tiempo, el Estado ha asumido una posición de franca hostilidad a los derechos, ya sea el derecho de las personas a la naturaleza o el derecho a la vida. El hecho se agravó enormemente durante el gobierno de Jair Bolsonaro, durante el cual se produjo, en [agosto] de 2019, el infame Día del Fuego, cuando [un grupo de] campesinos de Novo Progresso, en Pará, decidió quemar la selva. Nunca ha habido nada como eso.

Agência Brasil – Usted dijo que, históricamente, el conocimiento, la inteligencia local, fueron descuidados. ¿Se aplica esto a la práctica periodística, que muchos afirman que trata la Amazonía de manera episódica y reduccionista?

históricamente, el conocimiento, la inteligencia local, fueron descuidados. ¿Se

aplica esto a la práctica periodística, que muchos afirman que trata la

Amazonía de manera episódica y reduccionista?

Lúcio Flávio – Tengo aquí conmigo algunas ediciones de 1975 del periódico O Estado de São Paulo, para la que trabajé durante 18 años. Bueno, en solo una semana, publicamos 12 páginas sobre la Amazonía. En ese momento, el periódico era una fuente indispensable [de información] para el trabajo académico y para el propio gobierno. Si uno lee muchos de los artículos que publicó el periódico hasta principios de los 80, verá que atacan el modelo de desarrollo económico [que se buscaba implementar en] la región, defendiendo a los ocupantes y a los indígenas. Aún así, en plena dictadura, militares de alto rango dijeron que no se dejarían censurar porque entendían que les ofrecíamos otra vía para que supieran más de lo que pasaba en la región. Hoy, en mi opinión, los artículos contienen mucha menos información. En parte porque la inseguridad del periodista es visible. Yo mismo he sido amenazado de muerte, agredido, demandado, pero estoy seguro que si volviera a repetir lo que hice entre 1970 y 1990, no estaría vivo. Y también hay factores económicos. Para lidiar con la realidad, el periodista tiene que viajar mucho. Y viajar por el Amazonas es caro. En 1976 pasé 12 días viajando en un barco fletado por el diario. A menudo viajaba a lugares a los que solo podíamos llegar en aviones alquilados. Esta estructura ya no existe en el periodismo. En términos generales, las empresas [de comunicación] ya no están dispuestas a gastar ese dinero. Entonces recurren a material de archivo, entrevistas, películas. Sin embargo, aún con las facilidades que brindan las modernas herramientas de comunicación, lo que garantiza la fortaleza del periodismo es estar en el lugar de los hechos, en el momento en que suceden. Esto se está poniendo cada vez más difícil. Para lidiar con la realidad, el periodista tiene que viajar mucho. Y viajar por el Amazonas es caro. En 1976 pasé 12 días viajando en un barco fletado por el periódico. A menudo viajaba a lugares a los que solo podíamos llegar en aviones alquilados. Esta estructura ya no existe en el periodismo. En términos generales, las empresas [de comunicación] ya no están dispuestas a gastar ese dinero. Entonces recurren a material de archivo, entrevistas, películas. Sin embargo, aún con las facilidades que brindan las modernas herramientas de comunicación, lo que garantiza la fortaleza del periodismo es estar en el lugar de los hechos, en el momento en que suceden. Esto se está poniendo cada vez más difícil. Para lidiar con la realidad, el periodista tiene que viajar mucho. Y viajar por el Amazonas es caro. En 1976 pasé 12 días viajando en un barco fletado por el diario. A menudo viajaba a lugares a los que solo podíamos llegar en aviones fletados. Esta estructura ya no existe en el periodismo. En términos generales, las empresas [de comunicación] ya no están dispuestas a gastar ese dinero. Entonces recurren a material de archivo, entrevistas, películas. Sin embargo, aún con las facilidades que brindan las modernas herramientas de comunicación, lo que garantiza la fortaleza del periodismo es estar en el lugar de los hechos, en el momento en que suceden. Esto se está poniendo cada vez más difícil. A menudo viajaba a lugares a los que solo podíamos llegar en aviones alquilados. Esta estructura ya no existe en el periodismo. En términos generales, las empresas [de comunicación] ya no están dispuestas a gastar ese dinero. Entonces recurren a material de archivo, entrevistas, películas. Sin embargo, aún con las facilidades que brindan las modernas herramientas de comunicación, lo que garantiza la fortaleza del periodismo es estar en el lugar de los hechos, en el momento en que suceden. Esto se está poniendo cada vez más difícil. A menudo viajaba a lugares a los que solo podíamos llegar en aviones alquilados. Esta estructura ya no existe en el periodismo. En términos generales, las empresas [de comunicación] ya no están dispuestas a gastar ese dinero. Entonces recurren a material de archivo, entrevistas, películas. Sin embargo, aún con las facilidades que brindan las modernas herramientas de comunicación, lo que garantiza la fortaleza del periodismo es estar en el lugar de los hechos, en el momento en que suceden. Esto se está poniendo cada vez más difícil. lo que garantiza la fuerza del periodismo es estar en el lugar de los hechos, en el momento en que suceden. Esto se está poniendo cada vez más difícil. lo que garantiza la fuerza del periodismo es estar en el lugar de los hechos, en el momento en que suceden. Esto se está poniendo cada vez más difícil.

Agência Brasil – ¿Qué pasa con la cobertura de medios regionales, que tienen menos recursos y, en general, están aún más sujetos a presiones e intereses locales? ¿Los vehículos regionales son capaces de informar a la población de la Amazonía sobre los desafíos de la región?

con la cobertura de medios regionales, que tienen menos recursos y, en general,

están aún más sujetos a presiones e intereses locales? ¿Los vehículos

regionales son capaces de informar a la población de la Amazonía sobre los

desafíos de la región?

Lúcio Flávio – La peor cobertura de la Amazonía la hacen los vehículos de la propia Amazonía. En primer lugar, porque no quieren [o no tienen los medios] para gastar dinero. La mayoría de los artículos sobre hechos ocurridos en el interior de la Amazonía provienen de las grandes agencias de noticias, es decir, de afuera, y no de los diarios locales. Y luego están los puntos de venta que están en deuda con los gobiernos y otros anunciantes. Para mí, la prensa regional simplemente ha perdido el contacto con su cobertura de la Amazonía. Al menos en lo que respecta a los temas que estamos discutiendo aquí. ¿Quién es el gran reportero de Amazon? Dom, por ejemplo, era del [periódico británico] The Guardian . Hoy, a menudo leo en The New York Times[de Estados Unidos] o en El País [de España] noticias que no salen en vehículos en la Amazonía y hasta en Brasil.

vehículos de la propia Amazonía. En primer lugar, porque no quieren [o no

tienen los medios] para gastar dinero. La mayoría de los artículos sobre

hechos ocurridos en el interior de la Amazonía provienen de las grandes

agencias de noticias, es decir, de afuera, y no de los diarios locales. Y

luego están los puntos de venta que están en deuda con los gobiernos y otros

anunciantes. Para mí, la prensa regional simplemente ha perdido el

contacto con su cobertura de la Amazonía. Al menos en lo que respecta a

los temas que estamos discutiendo aquí. ¿Quién es el gran reportero de

Amazon? Dom, por ejemplo, era del [periódico británico] The Guardian

Guardian . Hoy, a menudo leo en The New York Times

New York Times[de Estados Unidos] o en El País [de España] noticias

que no salen en vehículos en la Amazonía y hasta en Brasil.

Agência Brasil – ¿Qué se puede hacer para reducir esta violencia que, como usted dijo, no solo es explícita, se ha intensificado a lo largo de los años y afecta a todos, indistintamente, en mayor o menor medida?

puede hacer para reducir esta violencia que, como usted dijo, no solo es

explícita, se ha intensificado a lo largo de los años y afecta a todos,

indistintamente, en mayor o menor medida?

Lúcio Flávio - Si los enclaves de Carajás, de Trombetas, de Canaã, siguen produciendo bienes intensivos aceptados en el mercado internacional, a los sucesivos gobiernos no les importarán los conflictos episódicos, por la muerte de indios y periodistas. El papel de la Amazonía seguirá siendo exportador de productos primarios que generen ingresos. Aún con toda la receptividad mundial al discurso a favor de la protección de la Amazonía, veo el futuro de la región con extremo pesimismo. Llevo 57 años trabajando en la Amazonía. Antes viajaba solo por zonas inhóspitas, enfrentándome a dificultades de todo tipo. Hoy ya no haría eso. Porque, hoy, si un periodista molesta a los terratenientes de la región, corre el riesgo de ser brutalmente asesinado, como Dom Phillips, Bruno Pereira y tantos otros.

enclaves de Carajás, de Trombetas, de Canaã, siguen produciendo bienes

intensivos aceptados en el mercado internacional, a los sucesivos gobiernos no

les importarán los conflictos episódicos, por la muerte de indios y

periodistas. El papel de la Amazonía seguirá siendo exportador de

productos primarios que generen ingresos. Aún con toda la receptividad

mundial al discurso a favor de la protección de la Amazonía, veo el futuro de

la región con extremo pesimismo. Llevo 57 años trabajando en la Amazonía. Antes

viajaba solo por zonas inhóspitas, enfrentándome a dificultades de todo tipo. Hoy

ya no haría eso. Porque, hoy, si un periodista molesta a los

terratenientes de la región, corre el riesgo de ser brutalmente asesinado, como

Dom Phillips, Bruno Pereira y tantos otros.