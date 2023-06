AMPLIAR Familiares y amigos recuerdan al periodista británico Dom Phillips y del experto indígena Bruno Pereira

05/06/2023 - Memoria

Recuerdan en Brasil al asesinado periodista británico Dom Phillips

Un año después del asesinato del periodista británico Dom Phillips y del experto indígena Bruno Pereira en la selva amazónica, amigos, colegas y familiares se reunieron ayer lunes en varias ciudades brasileñas para honrar su memoria y comprometerse a continuar con su trabajo. .

Sigue.

Decenas de personas se presentaron en manifestaciones en Río de Janeiro, Sao Paulo, la capital Brasilia y Salvador en el estado de Bahía. También se llevaron a cabo reuniones en Londres y Atalaia do Norte, un pequeño pueblo amazónico que es el punto de partida para el remoto y extenso territorio indígena del Valle de Javari. Justo en las afueras de ese territorio, los hombres fueron brutalmente asesinados .

Phillips había estado investigando para su libro , "Cómo salvar el Amazonas: pregúntele a la gente que sabe", que tardó años en prepararse. En 2021, obtuvo una beca de un año con la Fundación Alicia Patterson para escribirlo y, al momento de su muerte, había completado casi la mitad.

Una línea principal de investigación policial apunta a una red internacional que paga a pescadores pobres para pescar ilegalmente en territorio indígena.

Al final de la playa de Copacabana en Río de Janeiro, los seres queridos sostuvieron el lunes carteles con la ahora icónica imagen del dúo frente a un fondo naranja, que durante el año pasado a menudo se exhibió en conciertos y mítines políticos y se publicó en las redes sociales. . El grupo intercambió abrazos y palabras amables antes de posar para una foto.

“¡Dom y Bruno, presentes!” Alessandra Sampaio, la viuda de Phillips, gritó mientras levantaba el puño en el aire, incitando a los demás a hacer lo mismo.

“Estoy muy asqueado. Trato de no enfocarme en eso, trato de avanzar y hacer lo que puedo en nombre de Dom y a favor de la conservación”, dijo Sampaio.

Phillips había estado informando sobre la compleja dinámica que se desarrolla en la región, donde los intrusos a menudo ingresan a las reservas indígenas protegidas para cazar y pescar. Navegaba con Pereira, quien había estado trabajando con las comunidades indígenas locales durante más de una década y actuaba como guía de Phillips. Iba a ser uno de sus últimos viajes de reportaje para su libro.

Antes del primer aniversario de la desaparición de Phillips, su familia y amigos lanzaron una recaudación de fondos para completar su trabajo.

Un grupo de periodistas de The Guardian, donde Phillips contribuyó regularmente como freelance, The New Yorker, The Intercept Brasil y las publicaciones brasileñas Amazônia Real y Sumaúma escribirán los capítulos restantes. Otros miembros de Associated Press, el New York Times o la BBC se han ofrecido a ayudar con la corrección de pruebas y la verificación de datos.

“Dom fue asesinado por este libro. Lo menos que podemos hacer es terminar la tarea a la que dedicó la última parte de su vida”, dijo en un comunicado Jonathan Watts, el escritor de medio ambiente global de The Guardian. “Puede que se haya ido, pero no será silenciado”.

Pereira dedicó su carrera a ayudar a los pueblos indígenas a proteger sus recursos naturales y estilos de vida tradicionales. Durante mucho tiempo trabajó como experto en la agencia de asuntos indígenas de Brasil, conocida como FUNAI. Bajo el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, cuya administración promovió sin disculpas el desarrollo por encima de la protección ambiental, Pereira dejó la agencia y se embarcó en un camino más independiente y peligroso .

“Bruno y Dom se lo merecían y deberían haber estado aquí hoy”, dijo el lunes el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en un evento de celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, al que también asistieron las viudas de los hombres. Su “asesinato brutal conmocionó al mundo que llegó a ver la Amazonía como una tierra sin ley”.

El jueves se estrenó en Río el documental “Valle de los Aislados” de la cadena de televisión Globo. La película mostró imágenes inéditas recuperadas del teléfono celular de Pereira, encontradas en la selva tropical meses después del crimen y relató el viaje del experto indígena en la región.

“Esta película es una forma de honrar el trabajo de Bruno en la defensa de nuestras familias y nuestra gente. Bruno y Dom murieron en nombre de nuestras familias”, dijo el líder indígena Eliesio Marubo a la audiencia con los ojos llorosos y la voz ahogada. “Continuaremos con todo lo que veníamos haciendo junto a Bruno para fortalecer no solo su historia, su lucha, su legado, sino también para decir que seguimos existiendo con los mismos problemas que teníamos antes de que los mataran”.

Hablando en el evento junto a la playa de Copacabana el lunes, Beto Marubo, miembro del mismo grupo étnico que también forma parte de la organización indígena local en el Valle de Javari, dijo que debe haber una planificación y acción coordinadas entre todas las autoridades gubernamentales en el área para proteger la selva tropical y su gente, así como la reconstrucción de equipos e infraestructura. Agregó que la agencia de asuntos indígenas de la nación todavía está “en pedazos”.

En una región remota donde los crímenes a menudo quedan sin resolver, ha habido avances en la búsqueda de justicia. Amarildo da Costa de Oliveira y Jeferson da Silva Lima, dos pescadores locales, han confesado los asesinatos y están en prisión en espera de juicio. Un empresario colombiano, Rubens Villar Coelho, está acusado de ser el autor intelectual del crimen y también está bajo custodia. Él niega cualquier participación en los asesinatos. Pero ha habido cuestionamientos sobre las posibles violaciones al debido proceso .