AMPLIAR La presidenta de la Funai, Joenia Wapichana

04/06/2023 - Inclusión

Autoridades brasileñas preocupadas por la fragilidad de la protección de los indígenas

Nacida en una comunidad indígena de la zona rural de Boa Vista (RR) y militante del movimiento desde hace mucho tiempo, la actual presidenta de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana, cree que el asesinato del indigenista Bruno Pereira y el periodista inglés Dom Phillips, en junio de 2022, volvieron a llamar la atención del país y del mundo sobre un problema histórico: la fragilidad de la protección de los territorios indígenas en todo Brasil, en particular la Amazonía.

“Lo que me pregunto es: ¿Tendría el caso toda esta repercusión si no hubiera habido un periodista extranjero entre las víctimas?”, comentó Joenia al hablar con la reportera de Agência Brasil sobre el doble homicidio que cumple un año este lunes (5 ).

“Tenemos varios casos de [agresiones de todo tipo contra] pueblos indígenas y que, en general, reciben poca publicidad”, agregó el presidente de la Funai, quien afirmó que, en general, la sociedad brasileña recibe “poca información sobre la gravedad de lo que sucede”. en la región amazónica.

Según el Consejo Misionero Indígena (Cimi), organismo vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), de los 176 asesinatos de indígenas identificados en Brasil en 2021, al menos 99 se registraron en estados de la Amazonía, encabezados por Amazonas, donde se contabilizaron al menos 38 ocurrencias.

Memoria

Dom y Bruno fueron vistos con vida por última vez, por última vez, el 5 de junio de 2022, cuando visitaban comunidades ribereñas alrededor de la Tierra Indígena Vale do Javari, cerca de Atalaia do Norte (AM). Corresponsal del periódico The Guardian, el periodista inglés viajaba por la región entrevistando a líderes comunitarios y otros personajes para un futuro libro-reportaje sobre la preservación de la selva amazónica.

Bruno, por su parte, coordinó encuentros con comunidades atendidas por la União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), una organización no gubernamental para la que trabajaba desde que dejó la Funai, en febrero de 2020, pocos meses después de haber sido destituido del cargo de coordinador general de Pueblos Indígenas Aislados y de Reciente Contacto. Allegados a él alegan que el descontento de Bruno con el rumbo que el equipo de gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro impuso a la política indígena fue determinante para que pidiera la licencia, alegando que necesitaba ocuparse de asuntos personales. Al comenzar a trabajar en los proyectos de autoprotección comunitaria de Univaja, Bruno recibió nuevas amenazas de muerte, algo que ya había vivido en el servicio público y que denunció a las autoridades.

“[Antes de los homicidios de Bruno y Dom] los empleados de la fundación, incluido el propio Bruno, venían advirtiendo sobre la necesidad de que la entidad fortaleciera sus Bases de Protección Etnoambiental y garantizara la seguridad de sus trabajadores, pueblos indígenas y otras comunidades” , dijo Joenia. “[Ya después de los asesinatos] en ese momento de fragilidad, no solo no se dieron las condiciones de seguridad adecuadas a los servidores, sino que se cuestionó todo lo que estaba pasando”.

El presidente de la Funai admite que, a pesar de las acciones implementadas tras los asesinatos de Bruno y Dom, como el envío de policías de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, la región aún sufre de falta de personal para patrullar un área tan extensa como la de la segunda tierra indígena más grande del país, con cerca de 8,4 millones de hectáreas (cada hectárea corresponde, aproximadamente, a las medidas de una cancha oficial de fútbol).

“Es un desafío muy grande garantizar la estructura [necesaria] para la protección de los territorios indígenas. Hay cuestiones administrativas como, por ejemplo, la escasez de servidores, que es muy grande. Además, para avanzar en las políticas públicas [que la fundación se encarga de implementar], necesitamos gente preparada”, ponderó Joenia. Aseguró que, “poco a poco”, la fundación y el gobierno federal han ido tratando de atender los principales reclamos del movimiento indígena, como la reanudación de las demarcaciones de las áreas de la Unión destinadas al uso exclusivo de los pueblos originarios. Un ejemplo citado por Joenia: luego de más de cuatro años sin que se reconociera ninguna nueva tierra indígena, en abril de este año el gobierno federal aprobó seis nuevos resguardos .

"Esto no va a suceder durante la noche. Funai ha buscado [realizar] acciones más permanentes, pero necesitamos reforzar nuestras estructuras. Paulatinamente el gobierno va fortaleciendo las bases de protección, pero se necesita una política [de seguridad pública] más efectiva, más permanente. Es necesario, por ejemplo, dar más apoyo a la fiscalización fluvial, que es un cuello de botella, una fragilidad que fue muy visible durante la reciente crisis [humanitaria] yanomami”, concluyó el presidente de la Funai.