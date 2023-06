AMPLIAR El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, durante su informe oral en la Cámara de Senadores. Foto: Facebook Senado

01/06/2023 - Empresas y bancos

Bolivia ahorró más de $us 2.234 millones en tres arbitrajes en el CIADI por la nacionalización

Bolivia ahorró $us 2.234.530.737 en tres procesos arbitrarles planteados en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), informó ayer jueves el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.

“En total, la disputa en el CIADI, ha sumado 2.734.230.287 dólares, hemos pagado 499.700.090 dólares, es decir, el 18,28 por ciento de lo que originalmente pretendían las trasnacionales por la nacionalización. El monto ahorrado ha sido de 2.234.530.737 dólares, es decir, el ahorro ha sido del 81,72 por ciento”, detalló.

Los datos fueron expuestos en el informe oral presentado en la Cámara de Senadores. Chávez precisó que el primer caso involucró a Eurotelecom Internacional NV por la nacionalización de Entel, que exigía una indemnización de $us 1.089.582.000 y solo se canceló $us 100.000.000, ahorrando $us 989.582.000.

“Como se advierte, se pagó el 9,9 por ciento de lo que la empresa pretendía. Si se hace una evaluación de costo beneficio, estamos en una situación de ventaja, donde no se puede decir que el Estado ha perdido, se pagó el 9,9 por ciento”, destacó Chávez.

El segundo proceso arbitral fue por la nacionalización de Chaco. Pan American Energy LLC exigió $us 1.439.800.000 de indemnización, pero en el juicio se determinó que solo se pague el 23,9%, $us 357.023.360.

“Logramos un 76,1 por ciento de ahorro para los bolivianos”, aseguró.

Quiborax S.A. fue parte del tercer proceso. Nom Metallic Minerals S.A. demandó $us 150.848.827, pero solo se pagó el 28,3%, $us 42.676.730, del monto exigido.

Un cuarto proceso arbitral aún está pendiente de resolución. Se trata del Banco Bilbao Vizcaya Argentina (BBVA), que demandó al Estado por retirarlo de la administración de los fondos de pensiones.

En julio de 2022, el tribunal arbitral del CIADI determinó que Bolivia debe pagar una indemnización de $us 105 millones a la empresa española BBVA. El Gobierno boliviano rechazó la determinación y denunció que el CIADI no tomó en cuenta las pruebas presentadas, por lo que planteó el recurso de nulidad.

Chávez explicó que la pretensión inicial de BBVA era de $us 197,5 millones de dólares y hasta $us 20 millones por los intereses, sin embargo, esa cifra fue reducida a $us 105 millones y podría ser anulado, dependiendo de la decisión final del Tribunal de Apelación de La Haya.