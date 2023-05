24/05/2023 - Recitales

Murió Tina Turner, la legendaria "reina del rock", a los 83 años

Tina Turner, la cantante de origen estadounidense que abandonó una comunidad agrícola humilde y una relación abusiva para convertirse en una de las mejores artistas de todos los tiempos, murió el miércoles a los 83 años.

La "reina del rock" falleció en su casa en Küsnacht, cerca de Zúrich, en Suiza, luego de una prolongada enfermedad, dijo su representante.

Turner comenzó su carrera en la década de 1950 durante los primeros años del "rock and roll" y evolucionó hasta convertirse en un fenómeno de MTV.

En el video de su canción "What's Love Got to Do with It", que encabezó las listas de éxitos y en la que llamó al amor una "emoción de segunda mano", Turner personificó el estilo de la década de 1980 mientras paseaba por las calles de Nueva York con su cabello teñido de rubio y vistiendo una chaqueta de mezclilla, minifalda y tacones de aguja.

Con su gusto por la experimentación musical y las baladas, Turner se integró a la perfección en un panorama pop de los años 80' en el que los fans valoraban los sonidos producidos electrónicamente y despreciaban el idealismo de la era hippie.

Turner ganó seis de sus ocho premios Grammy en la década de 1980, un periodo en que llevó una docena de canciones a los Top 40, incluyendo "Typical Male", "The Best", "Private Dancer" y "Better Be Good to Me". Su espectáculo de 1988 en Río de Janeiro atrajo a 180.000 personas, una de las audiencias más grandes de recitales para un solo artista.

Para entonces, Turner ya había dejado atrás su matrimonio con el guitarrista Ike Turner, que duró una década.

La superestrella habló sobre el abuso que sufrió por parte de su ex esposo durante su relación marital y musical en las décadas de 1960 y 1970. Se refirió a magulladuras en labios y ojos, su mandíbula rota y otras lesiones que la enviaron repetidamente a la sala de emergencias.

"La historia de Tina no es de víctima sino de un triunfo increíble", escribió la cantante Janet Jackson sobre Turner, en una edición de Rolling Stone que la colocó en el puesto 63 de una lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos.

En 1985, Turner dio un giro ficticio a su reputación como sobreviviente. Interpretó a la líder despiadada de un puesto de avanzada en un páramo nuclear, actuando junto a Mel Gibson en la tercera entrega de la franquicia Mad Max, "Mad Max Beyond Thunderdome".

La mayoría de las canciones exitosas de Turner fueron escritas por otros, pero ella las animó con una voz que el crítico musical Jon Pareles, del New York Times, llamó "uno de los instrumentos más peculiares del pop".

"Es de tres niveles, con un registro nasal grave, un registro medio aullador y cortante y un registro alto tan sorprendentemente claro que suena como un falsete", escribió Pareles en una reseña de un concierto de 1987.

"PUEBLO PEQUEÑO"

Nació como Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939 en la comunidad rural de Nutbush en Tennessee, que describió en su canción de 1973 "Nutbush City Limits" como una "pequeña y tranquila comunidad antigua, un pueblo de un solo caballo".

Su padre trabajaba como supervisor en una granja y su madre abandonó a la familia cuando la cantante tenía 11 años, según sus memorias de 2018 "My Love Story". Cuando era adolescente, se mudó a St. Louis para reunirse con su madre.

Ike Turner, cuya canción de 1951 "Rocket 88" a menudo se ha llamado el primer disco de rock and roll, la descubrió a los 17 años cuando tomó el micrófono para cantar en su club en St. Louis en 1957.

El líder de la banda luego grabó una exitosa canción, "A Fool In Love" junto a su protegida y le dio el nombre artístico de Tina Turner, antes de que los dos se casaran en Tijuana, México.

Tina empleó su fuerte voz y ensayó enérgicamente rutinas de baile como vocalista principal en un conjunto llamado Ike and Tina Turner Revue. Colaboró con miembros de la realeza del rock, incluidos The Who y Phil Spector, en las décadas de 1960 y 1970, y apareció en la portada del número dos de la revista Rolling Stone en 1967.

Ike y Tina Turner pasaron por numerosos sellos discográficos que en gran parte se gestaron por un rotundo éxito comercial y una ritmo implacable de giras. Su mayor éxito fue una versión de "Proud Mary" de Creedence Clearwater Revival.

Turner dejó a su esposo una noche en 1976 en una parada de gira en Dallas, luego de que él la golpeara durante un viaje en auto y de que ella le devolviera el golpe, según sus memorias. Su divorcio se concretó en 1978.

El Salón de la Fama del Rock & Roll incorporó a Ike y Tina Turner en 1991. Ike Turner murió en 2007.

RENACIMIENTO EN EUROPA

Después de dejar a su esposo, Turner pasó años luchando por recuperar el protagonismo, lanzando álbumes en solitario y sencillos que fracasaron y tocando en conferencias corporativas.

En 1980, conoció al manager Roger Davies, un ejecutivo musical australiano que pasó a trabajar con la cantante durante tres décadas. Esta asociación la llevó al número 1 con "What's Love Got to Do With It". Luego, en 1984, su álbum "Private Dancer" la colocó en la cima de las listas.

"Private Dancer" se convirtió en el álbum con más ventas de Turner, la piedra angular de una carrera que la llevó a vender más de 200 millones de discos en total.

En 1985, Turner conoció al ejecutivo musical alemán Erwin Bach, quien se convirtió en su socio y en 1988 se mudó a Londres, comenzando una residencia de décadas en Europa.

Lanzó dos álbumes de estudio en la década de 1990 que se vendieron bien, especialmente en Europa, grabó el tema principal de la película de Bond de 1995 "GoldenEye" y realizó una exitosa gira mundial en 2008 y 2009.

Después de eso, se retiró del mundo del espectáculo. Se casó con Bach, renunció a su ciudadanía estadounidense y se convirtió en ciudadana suiza.

Luchó contra una serie de problemas de salud después de jubilarse y en 2018 enfrentó una tragedia familiar cuando su hijo mayor, Craig, se quitó la vida a los 59 años en Los Ángeles. Su hijo menor, Ronnie, murió en diciembre de 2022.

Su nombre continúa atrayendo audiencias años después de su retiro.

El espectáculo teatral musical "TINA: The Tina Turner Musical", con Adrienne Warren inicialmente actuando y cantando la historia de la vida de la estrella, fue un éxito primero en el West End de Londres en 2018, y luego en Broadway, y todavía está en cartelera. Y en 2021 HBO estrenó un documental sobre su vida, "Tina". Le sobreviven Bach y dos hijos de Ike que la estrella adoptó.