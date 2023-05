AMPLIAR El exjesuita Pedro Lima se detiene para hablar con los periodistas después de aterrizar en el aeropuerto internacional El Alto

23/05/2023 - Salida

El Papa envía a un funcionario del Vaticano a Bolivia mientras aumentan las acusaciones de abuso

El papa Francisco envió a uno de sus principales investigadores de delitos sexuales a Bolivia en un momento en que la nación andina se ve sacudida por un creciente escándalo de pedofilia que involucra a sacerdotes.

Monseñor Jordi Bertomeu, miembro destacado del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la iglesia, llegó a Bolivia el mismo día que un exseminarista jesuita aterrizó en el país prometiendo revelar más información sobre presuntos casos de abuso.

La Conferencia Episcopal Boliviana dijo que la visita de Bertomeu no está directamente relacionada con las recientes denuncias de abusos sexuales , sino que había sido planeada con anterioridad para analizar “los avances en el campo de la cultura de la prevención” promovida por el Vaticano.

Bertomeu llegó a Bolivia procedente de Paraguay, donde había estado investigando acusaciones similares contra funcionarios de la iglesia y en 2018 lideró la investigación sobre abusos cometidos por sacerdotes contra menores en Chile.

Los encuentros en Bolivia “se desarrollarán en un clima de profunda cercanía con todos aquellos que han sido víctimas del flagelo de los abusos en la Iglesia”, señaló la Conferencia Episcopal en un comunicado.

Bertomeu “es una persona de mucha confianza para el Papa Francisco, que es el encargado de abordar estos temas, y viene a dar unas pautas sobre cómo podemos manejar este tema, escuchar y apoyar a las víctimas”, dijo monseñor Giovani Arana, el Secretario de la Conferencia Episcopal.

La visita se produce poco después de que se hiciera público el caso del jesuita español Alfonso Pedrajas. Según un diario privado al que accedió el diario español El País, Pedrajas presuntamente abusó de unos 85 menores en internados católicos en Bolivia en las décadas de 1970 y 1980. Murió de cáncer en 2009.

La Fiscalía ha abierto una investigación, que se mantiene confidencial, y ha llamado a las víctimas a presentar denuncias.

La Sociedad de Jesuitas en Bolivia se disculpó con las víctimas y se comprometió a apoyar la investigación mientras denunciaba a los superiores de Pedrajas por un presunto encubrimiento. Muchos de los superiores ya no están en el cargo o han muerto.

Pedro Lima, un exseminarista jesuita boliviano considerado un testigo importante, ha prometido cooperar con la investigación. Su llegada a Bolivia coincide con la de Bertomeu.

“No solo soy testigo sino también víctima de abusos de poder, abuso sexual y abuso de conciencia por parte de la Sociedad Jesuita en Bolivia”, dijo Lima a su llegada a la capital boliviana de La Paz el lunes para declarar ante la Fiscalía. Oficina.

Durante una conferencia de prensa, Lima acusó a tres jesuitas de encubrir los presuntos abusos.

“Las disculpas no son suficientes, estos abusos no pueden quedar impunes. Debe haber reparación para las víctimas, y yo estoy aquí para asegurar que estos hechos dolorosos nunca vuelvan a suceder”, dijo Lima, quien declinó brindar detalles sobre los presuntos abusos que sufrió.

Las afirmaciones de Lima fueron cuestionadas por la abogada de los jesuitas, Audalia Zurita, quien dijo que Lima “tenía una posición de poder” para denunciar los presuntos abusos cuando en 2006 y 2007 fue miembro de la Asamblea Constituyente que reformó la Constitución de Bolivia y no hizo entonces.

Lima dejó la Sociedad de los Jesuitas, donde fue maestro en colegios y pensiones, en 2001 y se volcó a la política. En 2012 abandonó el país alegando “persecución política” por parte del partido Movimiento al Socialismo, y se refugió con los jesuitas en Paraguay, donde trabajó hasta hace poco.

“Por supuesto, trabajé con los jesuitas en Paraguay. Haber trabajado con ellos no significa que deba quedarme callado... cuando quise denunciar, dijeron que no había víctimas, que no había pruebas”, dijo.

El caso de Pedrajas ha sacado a la luz otros casos no resueltos anteriormente. El fiscal Wilfredo Chávez afirmó que “hay 23 sacerdotes implicados en pederastia en el país”, incluido uno que estuvo tres meses en prisión preventiva la semana pasada.

Ha habido protestas aisladas en algunas iglesias y escuelas católicas de Bolivia desde que salió a la luz el caso Pedrajas.