23/05/2023 - Elecciones

Agustín Rossi anunció que lanzará su precandidatura el lunes

Lo hará vía streaming. "Tengo claro lo que hay que hacer en Argentina a partir del 10 de diciembre", sostuvo el jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, confirmó su precandidatura presidencial dentro del Frente de Todos y precisó que la lanzará formalmente el próximo lunes. "El lunes lanzo mi candidatura por streaming, va a ser algo muy breve", sostuvo Rossi, quien busca competir en unas eventuales PASO del oficialismo.

"Me tomé el tiempo necesario para decidir, consulté con muchos compañeros y creo que una candidatura como la mía puede interpelar a un sector del Frente de Todos", agregó en declaraciones televisivas.

El dirigente evitó hacer referencias a otros posibles postulantes del oficialismo como Sergio Massa, Daniel Scioli o Eduardo "Wado" de Pedro y dijo que tiene "claro" lo que "hay que hacer en Argentina a partir del 10 de diciembre".

"Es mentira que a partir del año que viene el país tiene que ir a un proceso de ajuste; el ciclo económico de la Argentina cambia en noviembre y diciembre de este año porque empezamos a acumular genuinamente reservas de la cosecha fina y porque en 2024 no vamos a tener los efectos de la pandemia y la guerra", evaluó.

Y agregó: "Vamos a poder sostener reservas, tener una política activa sobre el sostenimiento del tipo de cambio, e ir hacia un sendero descendente de la inflación y si descendés la inflación recuperás poder adquisitivo del salario".

También Rossi adelantó que si accede al Sillón de Rivadavia buscará una reforma judicial para modificar la actual composición de la Corte Suprema. "Si soy Presidente no me gustaría gobernar un día con los cuatro integrantes de la Corte. Hay un proyecto de ley para ampliar, si ganamos las elecciones vamos a tener los votos en el Congreso. Hay que trabajar fuertemente para generar las condiciones para que estos cuatro señores se vayan, no se puede gobernar con personajes que te ponen trabas permanentemente y que son parte del partido judicial", dijo.

Por otro lado, enfatizó que "el acuerdo con el FMI tiene que estar permanentemente en negociación" y que "hay que sentarse y revisar cuáles son las metas posibles para llevarlo adelante".