22/05/2023 - En General

Becaria del Conicet fue reconocida como Orgullo Tucumano

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, recibió en su despacho de Casa de Gobierno a Juliana Ruiz Barrionuevo por su destacada trayectoria profesional como Licenciada en Ciencias Biológicas. Acompañó el coordinador de Políticas para la Inclusión Social, Pablo Sosa.

La joven se recibió en la Facultad de Ciencias Naturales con promedio de 9.30 y es becaria doctoral del Conicet. Es especialista en Microbiota intestinal y biodegradación de plásticos. Además, recibió una beca en Puerto Rico para llevar a cabo la investigación y ahora en 2023 se le otorgó la beca Fullbright para continuar sus estudios en Puerto Rico sobre comunidades microbióticas de la polilla grande de la cera, Galleria mellonella L. (Lepidoptera, Pyralidae), bajo dietas de diferentes tipos de plásticos.

"Tucumán es ciencia, arte, deportes, pero por sobre todo, Tucumán es educación. Hoy tengo el agrado de recibir a Juliana, una gran científica a la que le espera un futuro muy brillante, con muchos más logros de los que viene consiguiendo hasta ahora. Ella con su ejemplo y dedicación pone a nuestra provincia, una vez más, en lo más alto en materia de Ciencias. Mis felicitaciones a ella y a su familia por apoyarla y acompañarla en este camino", dijo Lichtmajer.

Por su parte, Juliana Ruiz Barrionuevo, comentó "no me esperaba este reconocimiento, estoy muy contenta. A lo largo de mi vida me dediqué al estudio y tuve la fortuna de tener ciertas oportunidades para seguir estudiando y creciendo profesionalmente. Estuve haciendo una pasantía de doctorado en la Universidad de Puerto Rico, y estuve seis meses trabajando allá y pude crear lazos con grupos de investigación de la universidad y está la oportunidad de que vuelva para terminar cosas del doctorado".

"Orgullo Tucumano es buenísimo porque permite reconocer el esfuerzo de muchos tucumanos en distintos ámbitos, también se lo han entregado a niños buenos que sean desempeñados bien en deportes, en la escuela o en las distintas carreras, y sirve de inspiración para otras personas que quizás se sienten un poco desanimadas o no saben qué pasos dar para seguir adelante", concluyó.