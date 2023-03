AMPLIAR Boric cumplió un año en el poder en marzo

20/03/2023 - Alerta

Economía chilena crece menos de lo esperado en 2022 y el consumo merma

La economía chilena creció 2,4% el año pasado con respecto a 2021, por debajo de la expectativa del mercado, un resultado que se explica por la moderación de los gastos de consumo a medida que se fueron agotando los recursos extraordinarios recibidos por los hogares durante la pandemia, según datos oficiales divulgados ayer lunes.

Sigue.

La economía chilena tuvo en 2022 un "desempeño decreciente" a lo largo del año, explicó el Banco Central en su informe de Cuentas Nacionales. En 2021, Chile registró un crecimiento excepcional del PIB de 11,7%, exacerbado por el efecto rebote tras la contracción de la economía durante el covid.

En 2022 "destacó el crecimiento de la demanda interna (de bienes y servicios, ndlr) en el primer semestre, impulsada por el consumo, y su posterior ralentización en la segunda parte del año", señaló el banco al explicar los datos.

El resultado del año se vio lastrado en particular por un cuarto trimestre con una contracción de 2,3% del PIB en la comparación interanual.

En particular la minería (Chile es el principal productor de cobre del mundo) y la industria manufacturera tuvieron gran incidencia en el resultado del PIB en 2022, junto con la actividad comercial, afectada por la evolución a la baja del consumo de bienes.

El Banco Central explica que se produjo en Chile una "normalización de la liquidez de los hogares respecto al año anterior". En 2021, las ayudas oficiales para enfrentar la pandemia y retiros anticipados de los fondos de pensiones, que a marzo de este año alcanzaron los 51.000 millones de dólares según la Superintendencia de Pensiones, provocaron un exceso de liquidez en la economía y alta inflación.

"Nos vimos con plata (dinero) y nos volvimos locos comprando", relata a la AFP José Mardones, un administrador público de 42 años, que sacó sus tres retiros de fondos de pensiones para equipar su casa.

Ahora "no se hace nada; me pagan y me gasto todo en pagar", afirma.

A la enfermera Isabel Hernández, de 36 años, tampoco le alcanza el dinero. "Con la inflación uno va priorizando qué comprar, ya no se puede llevar todo", señala.

Chile cerró 2022 con una inflación de 12,8%.

"Lo que vemos es que aquí, la economía chilena se ha venido ajustando paulatinamente, lo que es positivo", explicó a la AFP Juan Ortiz, economista senior del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales.

Normalización

Tras la debacle por la pandemia, con una caída del PIB de 5,8 en 2020, la actividad se expandió un 11,7% al año siguiente y volvió a un indicador de un solo dígito en 2022, año que marcó la llegada al gobierno del izquierdista Gabriel Boric.

El nuevo Ejecutivo nombró como ministro de Hacienda al economista Mario Marcel, expresidente del Banco Central de Chile, quien puso en práctica una política de contención del gasto público.

Marcel espera que este año el PIB chileno registre un mejor desempeño del esperado. "Todas las proyecciones que hay (...) apuntan a una economía que trimestre a trimestre va a ir creciendo", señaló Marcel en una reciente entrevista con la AFP.

Organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estiman que en América Latina, Chile y Haití serán los únicos países que registrarán una contracción del PIB en 2023, de 1,1% y 0,7%, respectivamente.

Pero la inesperada expansión del Indice de Actividad Mensual de Económica (Imacec, que prefigura el PIB) de 0,4% en enero, alienta mejores expectativas.

"Estamos en un proceso de ajuste, pero aún la tarea no ha finalizado, y eso lo observamos en dos variables fundamentales: la inflación en dos dígitos y también con el proceso de ajuste del déficit de la cuenta corriente, que tendría que ir paulatinamente aminorando en los siguientes trimestre de la mano de una reducción del consumo", agrega Ortiz.