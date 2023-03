19/03/2023 - Primera Nacional

El Santo ganó con lo justo y llegó el alivio a La Ciudadela

Agustín Colazo anotó el único tanto del partido, a Emanuel Dening le atajaron un penal y sobre la hora, el visitante tuvo una chance clarísima de empatar.

Delfino metió seis cambios con respecto al equipo que perdió con San Telmo, pero el rendimiento no mejoró en los primeros minutos.

Cuando se jugaban 25 minutos del primer tiempo y el Santo no había llegado ni una vez, Nahuel Banegas escaló por izquierda y metió un buen estiletazo para que Agustín Colazo domine en el borde del área y saque un fuerte zurdazo. La débil respuesta del arquero y la fuerza del disparo, propiciaron que los de Ciudadela se pongan en ventaja sin merecerlo.

A pesar del gol, San Martín no mejoró y el trámite siguió igual: el Santo, sin volumen de juego, no logró crear situaciones de gol y no justificó la ventaja.

Almagro, por su parte, no llevó peligro al arco de Tinaglini que se mostró seguro en el juego área, pero no debió revolcarse en ningún momento.

El resultado no se modificó hasta el final del primer tiempo aunque la ventaja aplomó a los de Delfino que, al menos, hacia el final se mostraron más tranquilos.

En los primeros minutos del complemento, Almagro se adelantó y San Martín se repitió en infracciones cercanas al área de la Rondeau.

A los 9', tras un tiro libre desde tres cuartos, Tinaglini salió demasiado lejos y un delantero visitante pateó contra el arco vacío, Banegas reaccionó y entre su cabeza y el travesaño salvaron al Santo.

Se jugaban 18 del segundo tiempo cuando la presión de Dening y Colazo forzó un error en la salida de Almagro que terminó en penal bien sancionado para San Martín.

Dening se hizo cargo de la situación y cambió de palo con respecto al que ejecutó ante Temperley, pero el arquero Emiliano González le adivinó la intención y se la atajó.

Después del penal, San Martín sufrió hasta el final contra un Almagro no nunca logró generar situaciones claras aunque si llenó de centros el área de Tinaglini.