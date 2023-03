AMPLIAR Fuerzas de seguridad de Brasil a Natal Foto Agencia Brasil

19/03/2023 - Desmanes

Ministro de Seguridad de Brasil acompañó los operativos en Natal

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, viaja este domingo (19) a Natal , en Rio Grande do Norte, para acompañar las acciones de la Fuerza Nacional en el combate a los ataques criminales en el estado.

Sigue.

Al menos 252 ataques se han realizado contra la población, edificios públicos, comercios y vehículos desde el pasado martes (14), según datos difundidos por la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social de la RN este sábado (18). Para las autoridades estatales, los hechos son una represalia del crimen organizado a las acciones represivas del gobierno, que se saldaron con detenciones en las últimas semanas.

El gobierno federal ya determinó el despliegue de más de 600 agentes de la Fuerza Nacional y fuerzas federales, en apoyo a las tropas de la policía estatal. A través de las redes sociales, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció la salida de Dino para mañana (20), pero la asesoría del ministro confirmó que viajará a RN este domingo .

“Desde el martes , a través del Ministerio de Justicia, acompañamos y ayudamos al gobierno de Rio Grande do Norte en la lucha contra los ataques criminales. He estado hablando por teléfono con la gobernadora Fátima Bezerra, quien ha hecho un gran trabajo al enfrentar esta crisis. Hoy hablé con ella y con el ministro Flávio Dino, que también está monitoreando la situación y mañana irá al estado para monitorear el trabajo de la Fuerza Nacional. Seguiremos dando todo nuestro apoyo para restaurar la paz y proteger la democracia en Rio Grande do Norte”, escribió Lula.

Desde el martes pasado (14), cuando hubo los primeros registros de violencia , 116 sospechosos han sido arrestados, incluidos 18 arrestados en la Operación Normandía, lanzada por la Policía Civil y la Policía Federal el viernes (17). El balance de la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social de RN también registra 34 armas de fuego incautadas, además de cuatro falsificaciones, 98 artefactos explosivos y 23 galones de gasolina. También se recuperaron 12 motocicletas, dos autos, dinero, droga, municiones y bienes sustraídos.