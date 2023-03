AMPLIAR La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. Foto: Gonzalo Jallasi

16/03/2023 - Rumores

Gobierno boliviano llama a "luchar contra la especulación" y denuncia intentos de desestabilización

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, denunció ayer jueves que hay una intención de “desestabilizar” al Gobierno con rumores que generan “especulaciones” sobre el dólar y la situación del sistema financiero, por lo que llamó a “luchar contra la especulación”.

“Lo que existe es una intención de generar una desestabilización, hay especulación y eso genera temor y miedo”, advirtió.

La sobredemanda de dólares generó especulación, por lo que el Banco Central de Bolivia (BCB) empezó la venta directa de la divisa.

En esa tarea, el ente emisor amplió sus horarios de atención, descentralizó la venta -a través de Banco Unión- y habilitó la comercialización directa en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba.

Entre el lunes 6 y el sábado 11 de marzo, el BCB vendió $us 24.124.000 a 1.348 personas. En La Paz vendió $us 17,2 millones, en Cochabamba $us 3,9 millones, y en Santa Cruz $us 2,9 millones.

Alcón aseguró que esta medida “continuará de manera indefinida para que la población esté tranquila”, por lo cual consideró innecesarias las filas que se forman en puertas del edificio del BCB en La Paz.

“Luchemos contra la especulación, vamos a fuentes oficiales”, sugirió y recordó que similar especulación se dio en Santa Cruz cuando se hizo correr el rumor de que no “habría gasolina y se formaron largas filas en los surtidores”, nunca hubo desabastecimiento.

Además, aseguró que la moneda nacional es fuerte y que un amplio porcentaje de los depósitos y créditos están en bolivianos.

Frente a rumores sobre el Banco Fassil, la viceministra afirmó que “Bolivia tiene un sistema financiero sólido y estable” y que, por Ley de Servicios Financieros de 2013, se creó el Fondo de Protección del Ahorrista que tiene el objeto de proteger los depósitos de la población.

“Todos los ahorros de la población están garantizados y no existe riesgo alguno”, enfatizó y recalcó la estabilidad económica que conserva el país, en medio de un “contexto mundial adverso” y después del golpe de Estado de 2019 y la pandemia del Covid-19 de 2020.

“Hemos tenido que reconstruir nuestra economía y ahora tenemos indicadores que muestran un avance importante”, destacó.

En ese contexto, instó a la población a “seguir trabajando por la reconstrucción económica” y advirtió que las movilizaciones y paros solo “perjudican a la economía”.