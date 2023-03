AMPLIAR La oposición no cumplió con lo pactado en Mexico

09/03/2023 - Cotinuidad

Gobierno venezolano sin acuerdos con la oposición por sanciones de EEUU

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó ayer jueves que el Gobierno no firmará ningún acuerdo con sector de las oposiciones hasta que no se levanten las medidas coercitivas unilaterales impuestas.

Sigue.

Durante un acto en el marco del Día del Antiimperialismo Bolivariano, el diputado aseveró "con toda responsabilidad digo: Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición venezolana hasta que esté 100 por ciento libre de sanciones, hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por Donald Trump y Barack Hussein Obama".

"No lo vamos a hacer porque estamos de acuerdo con esa conseja de ellos, elecciones libres de sanciones. Es un insulto a la vida republicana de este pueblo indómito, es la barbarie hecha derecho internacional", afirmó.

Rodríguez recordó que en noviembre pasado fue firmado un acuerdo social con un sector de las oposiciones, la denominada Plataforma Unitaria, para rescatar recursos del país que se encuentran secuestrados en el exterior con el fin de atender diversas necesidades de la población, pero "no han cumplido con algo que teníamos tres meses discutiendo".

Al respecto, rememoró lo expresado por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, cuestionando "¿cómo uno acuerda cosa con gente que no puede cumplir su palabra?".

Por otro lado, catalogó como absurdo el decreto firmado por el entonces presidente Obama en 2015, que califica a Venezuela como una supuesta amenaza "inusual y extraordinaria" a la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU, pues el país suramericano nunca ha atacado a ninguna nación.

"Todas las 765 sanciones que firmó Donald Trump, las 765 sanciones en el primer párrafo de cada una de esas 765 sanciones dice 'basado en la Orden Ejecutiva número 13692 de fecha 8 de marzo del 2015", enfatizó y agregó que de 929 sanciones, el 60 por ciento fueron impuestas por el Gobierno de EE.UU.

El presidente de la AN destacó que estás acciones fueron acompañadas con una agresión multiforme. "Cuando yo digo con una agresión multiforme es una verdadera guerra porque el sitio, el asedio, es una forma de guerra", expresó.

"Claro que muy por el contrario nos hicieron más fuertes, nos hicieron más dignos, nos hicieron más amantes de nuestra soberanía, de nuestra independencia, de nuestra verdad", manifestó.