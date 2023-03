07/03/2023 - Paritarias

El Gobierno continúa la negociación salarial con los gremios estatales

Representantes de ATE, UPCN, el Frente de Gremios Estatales y la Unión de Gremios Estatales, se reunieron con la ministra Vargas Aignasse y el ministro de Economía, Garvich.

Durante la tarde de este martes, las autoridades provinciales han continuado la negociación salarial con los gremios estatales.

La ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, y su par de Economía, Eduardo Garvich; se reunieron con el secretario de negociaciones de UPCN, Francisco Osorio, acompañado de la secretaria adjunta del gremio, Claudia Molina; el secretario general de ATE, Marcelo Sánchez; los referentes del FGE: Enzo Alarcón, Alfredo Giménez y Vicente Ruiz; y el secretario general de la UGE, Andrés Jaime.

Sobre lo abordado, Osorio comentó: “acaba de terminar la reunión con las autoridades y nos hicieron una propuesta que no nos conforma, así que vamos a llevarla a los compañeros de la comisión directiva pero que, en principio, dijimos que no estamos de acuerdo en la postura del Gobierno, en el ofrecimiento y en la forma en la que se está haciendo el planteo salarial para los trabajadores”.

“La propuesta es -como nosotros pedimos- el incremento al básico que creemos que es necesario: tenemos un básico de $14 mil y no podemos seguir con eso. Pero, eso no implica que aumentemos el básico y los trabajadores perciban de bolsillo solamente $10 mil, no es así. Se tiene que incrementar el básico y los trabajadores tienen que tener un sueldo de bolsillo acorde a la inflación y a la expectativa. Entonces, vamos a esperar. Tenemos plenario de delegados el día viernes y vamos a llevar esta propuesta allí. Cuando el gobierno convoque estaremos aquí”, concluyó el referente de UPCN.

A su turno, Sánchez expresó: “sobre la propuesta hecha por el gobierno, pero nos parece insuficiente. Por eso vamos a convocar a un plenario para el próximo lunes para analizar la propuesta, pero de pronto nos parece insuficiente. Tenemos otras expectativas, así que seguiremos dialogando. Hemos dejado planteadas algunas cuestiones sobre reparticiones esenciales, como construcciones escolares, transporte, defensa civil, desarrollo social. Así que seguimos con este diálogo con el gobierno para ver si pueden llegar a buen puerto. El porcentaje ideal para nosotros es lo que marca el INDEC: una canasta básica, pero hay dos mediciones: la nacional y la de CABA. La de Tucumán nos da entre $143 y $147 mil".

Desde el FGE, Alarcón manifestó que respecto al petitorio que ellos presentaron en la negociación, "hemos rechazado los números que nos han impuesto. Entonces nosotros hicimos una contrapropuesta que tienen que analizar y nos van recibir nuevamente para ver si logramos acercarnos al monto que nosotros queremos. Por otro lado, hay un punto ya casi concreto: en la provincia había una cantidad enorme de trabajadores que no tenían categoría 18, allí las asignaciones serán aumentadas. Se comprometieron también a sacar dos leyes sobre la eliminación de las categorías 17 para abajo, y la modificación de la Ley 5.473 para definir el beneficiario cuando fallece un trabajador". De modo que, sobre la cuestión salarial, el referente cerró: "estamos a la espera para volver a juntarnos y poder ponernos de acuerdo".

Por último, por la UGE, Jaime aseguró: "es una propuesta importante de mejora salarial al básico, de un componente de una suma no remunerativa. Responde a buscar la manera de que el mayor impacto del bolsillo de los trabajadores esté en el mes de marzo, continuando hasta llegar al mes de julio con la posibilidad de discutir una nueva paritaria teniendo en cuenta la inflación reinante. Creemos que el aumento que nos plantea el gobierno, no solo al básico, sino también a otros componentes del salario es importante. Obviamente, vamos a consultar con los compañeros de las bases en las reparticiones que representamos y daremos una respuesta en el curso de los próximos días"