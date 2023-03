AMPLIAR Apertura de sesiones en el Congreso

01/03/2023 - Asamblea Legislativas

Alberto Fernández se centró en logros de su gestión y criticó fuerte a la Justicia

El Presidente llegó a las 11:30 en auto desde el helipuerto de Casa Rosada adonde aterrizó tras un corto vuelo desde la residencia de Olivos.

El presidente Alberto Fernández cuestionó hoy el accionar de la Corte Suprema y la acusó de tomar "por asalto" al Consejo de la Magistratura, en tanto que defendió el proceso de juicio político que se lleva adelante en la Cámara de Diputados contra los cuatro miembros del máximo tribunal, impulsado por el Gobierno y un conjunto de gobernadores, al considerar que "no hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia".

"Si aquella reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado (presentada en julio de 2020) y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio", criticó el Presidente en su discurso de dos horas ante la Asamblea Legislativa, con el que dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias.

El Presidente brindó estas expresiones con la presencia en el recinto del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el vicepresidente del alto tribunal, Carlos Rosenkrantz, sentados a la derecha del mandatario durante todo el mensaje sin expresión ni reacciones.

La primera alusión directa de Fernández a la Corte, en rigor, vino en el primer tramo del discurso cuando giró a la derecha y mirando a los ministros Rosatti y Rosenkrantz dijo: "Soy el que reclama y hace todo lo republicanamente posible desde hace años para que la Justicia argentina vuelva a abrazar al derecho y deje de servir a factores de poder persiguiendo a quienes representan el pensamiento popular".

Luego se refirió al fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de los impuesto coparticipables, cuando mencionó que "mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden".

"La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades", denunció el Presidente ante los legisladores.

El primer mandatario se refirió poco después a sus pedidos para reformar la justicia: "En cada oportunidad que vine a este recinto expresé la necesidad de trabajar mancomunadamente para realizar las adecuaciones necesarias en nuestro sistema judicial. No me fue bien, lo admito".

"Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos", leyó el Presidente entre los gritos de legisladores opositores.

Inmediatamente Fernández recordó "cómo se dictaron medidas cautelares (en los tribunales) que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo".

"Vimos también cómo a través de medidas cautelares se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país. Se impuso así una práctica que permitió, una y otra vez, burlar la ley mediante medidas cautelares", enumeró.

Luego, el Presidente se ocupó de los temas de la justicia sobre el tramo final de su discurso de apertura de las sesiones, en un clima muy agitado por los gritos de legisladores opositores que subió aún más de tono con la defensa que hizo el mandatario del proceso de juicio político a los integrantes de la Corte que se sigue en Diputados.

"Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado", recalcó.

"Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso. Solamente tienen que ir y leer el artículo 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional", agregó.

Fernández fue enfático cuando señaló que "no hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema".

Sin embargo, el Presidente distinguió: "No pretendo descalificar en su totalidad al Poder Judicial por las conductas de algunos de sus miembros".

"Conozco la honestidad de muchos magistrados y funcionarios judiciales. Pero no podemos seguir mirando impávidos cómo las disputas palaciegas desatadas en el más alto tribunal del país por controlar el manejo de los recursos económicos del Poder Judicial acaban desatando abusos inadmisibles", concluyó en su discurso.

Los temas más importantes del discurso de Alberto Fernández:

“Condeno el intento de asesinato a la vicepresidenta”

El Presidente se refirió al intento de homicidio a Cristina Kirchner y reclamó celeridad a la Justicia para esclarecer lo que pasó. Ante la mirada impávida de la vicepresidenta, a su lado, Alberto Fernández condenó en los primeros minutos de su discurso el intento de magnicidio. “Hace seis meses estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados vividos en estos 40 años, como fue el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Frente a todos ustedes, vuelvo a exigir hoy a la Justicia que profundice la investigación de aquel hecho, juzgue y condene a quienes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio. Le pido a la Justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman damnificados”, dijo el Presidente.

Fernández criticó a los medios masivos

El Presidente se refirió a la prensa y cuestionó que no den a conocer los actos del gobierno y que “tergiversen” información. Y añadió: “Se busca generar desánimo y malestar”.

Defendió su gestión de la pandemia y un guiño a Cristina

“Fui yo, con mi moderación, el que garantizó una vacuna para todos los argentinos. Fui yo quien estuvo al lado de Lula y Evo Morales. Fui yo el que está al lado de Cristina cuando es perseguida injsutamente”, dijo el Presidente. Su mensaje motivó una mueca de aceptación de Cristina Kirchner, sentada a su lado.

“Se nos provocó para romper el Mercosur”

Alberto Fernández defendió su gestión integradora en al región y destacó el rol del bloque regional Mercosur. “Cómo nos íbamos a ir si ahora en Brasil está nuestro compañero Lula da Silva. Se nos provocó para romper el Mercosur”, dijo.

“La economía creció por tercer año consecutivo”

“Sé que somos más los que no queremos un país injusto. La economía volvió a crecer durante 2022. Creció un 5,4%, uno de los que más creció en los últimos años. En 2023 volveremos a crecer. Serán tres años consecutivos de crecimiento de nuestro PBI, algo que no sucedía desde 2008. No hay solución a nada si la economía no crece. Si no crecemos, no hay nada para distribuir”, dijo Fernández.

Críticas a la oposición y la advertencia por la inflación

“A pesar de los cataclismos muchas veces anunciados, estamos creciendo. Le agradezco a Sergio Massa por haberse sumado”, dijo el Presidente. Y agregó: “La recaudación lleva 29 meses de crecimiento”.

“La alta inflación es la desorganización de nuestra economía. Es un problema estructural que lleva décadas. No resulta una tarea sencilla. Quienes minimizaron el problema, lo terminaron agudizando. No necesitamos del FMI para lograr el equilibrio fiscal ni para saber que debemos aumentar las exportaciones y generar divisas”, dijo.

Crisis energética y gasoducto: “Se inaugurará a mitad de año”

“Estaremos en condiciones de inaugurar el gasoducto Néstor Kirchner a mitad de año. Es la obra de transporte de gas más importante de las últimas cuatro décadas”, dijo Fernández, que cuestionó la licitación público-privada que había activado la gestión de Mauricio Macri. Y dijo que el gasoducto se está desarrollando con aportes del Tesoro y lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas.

“Argentina es la energía que el mundo está necesitando”, dijo. Y agregó: “Multiplicamos la producción de petróleo y en combustibles y energías se comercializaron al exterior 8397 millones de dólares”. Reconoció el crecimiento de YPF y tuvo otro gesto con Cristina Kirchner al decir que la empresa “se nacionalizó” durante su presidencia.

Empresas con participación estatal: “En algunos casos proponen privatizaciones”

“Se monta una campaña en contra de nuestras empresas. Con Arsat estamos terminado la red de fibra óptica. Nos permitirá exportar y solucionar servicios de banda ancha”, dijo el Presidente.

“Aerolíneas Argentinas redujo casi a la mitad su déficit, a 354 millones de dólares. Trajo un millón y medio de turistas durante 2022. De más está decir que gracias a Aerolíneas Argentinas estamos conectados en el país”, señaló.

“AySA construyó 4000 kilómetros de redes de agua potable. Representa más de lo que hizo AySA en sus 17 años de historia”, dijo, en un gesto a Malena Galmarini, la titular del organismo de aguas.

Obra pública: “Se finalizaron más de 3000 de 5800 en ejecución”

El Presidente dio detalles de las obras públicas en todo el país. “Desde el 10 de diciembre de 2019, se finalizaron más de 3000 obras públicas de las 5800 en ejecución. Eso es tanto como decir que cada día de gestión hemos concluido 2,5 obras por día. En cada rincón del país, hay una obra pública que integra a la Argentina y que resuelve necesidades concretas de la gente”, dijo. Y agregó: “Hemos mejorado la calidad del servicio de agua potable llevando ese beneficio a casi 6 millones de personas. Lo mismo hicimos con el mejoramiento de la calidad del servicio de saneamiento de aguas servidas. Más de 11 millones de personas se beneficiaron de ese modo”.

“El empleo formal creció el 4,1% mientras que en la otra gestión cayó”

“En 21 provincias se registra pleno empleo. Durante 2022 se verificaron más de 13 millones de empleos registrados: el nivel más alto de la serie iniciada en 2012 con las tasas de actividad y empleo femenino más altas y las tasas más bajas de desempleo desde 2004″, dijo.

“Durante 2022, trabajadores y empresarios continuaron con las discusiones libres sobre salarios y condiciones de trabajo en el marco de negociaciones colectivas que se desarrollaron con toda normalidad. Funcionó y seguirá funcionando el Consejo del Salario Mínimo. Desde el Gobierno mantenemos un diálogo fluido con las organizaciones de los trabajadores y convocamos permanentemente al diálogo desde el Consejo Económico y Social”, señaló, y agregó: “Todos los Ministerios se enfocaron en propiciar la generación de empleo. Enfocándose en el desarrollo de las PyMEs. Con el Programa “Te Sumo”, se facilitó la contratación de 11.000 jóvenes en Pymes de todo el país”.

“Protegimos las jubilaciones superando la inflación en 12 puntos”

“Con relación al sector previsional, debemos señalar que la extensión del plazo de la moratoria que cerraba a fines de julio, garantizó que entre agosto y diciembre pudieran iniciar su jubilación alrededor de 70.000 mujeres que se hubieran quedado sin derecho a la seguridad social. Complementariamente, la aplicación del “Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado” permitió el acceso a 260.000 mujeres, que pudieron computar aportes previsionales por sus hijas e hijos y acceder por derecho propio a su jubilación. A su vez, más de 15.000 personas, en su mayoría varones, alcanzaron la cobertura previsional por medio de la “Jubilación Anticipada”, precisó el Presidente.

“Este Gobierno implementó el “Refuerzo de Ingresos” de mayo y junio, que dio cobertura a 7,5 millones de personas, y el “Refuerzo Alimentario para Adultos Sin Ingresos”, destinado a personas en condiciones de extrema vulnerabilidad social en noviembre y diciembre”, agregó.

Y añadió: “Protegimos los ingresos de jubilaciones y pensiones, aplicando las actualizaciones trimestrales de la movilidad junto a distintos refuerzos, que posibilitaron un incremento interanual del haber mínimo del 107%, superando la evolución del índice inflacionario en 12 puntos porcentuales. Trabajamos también todos los días con sectores que se desenvuelven en la economía popular. Debemos convertir el trabajo que allí se realiza en empleo formal”.

Mención al papa Francisco y planes sociales

“Me gusta recordar la expresión del Papa Francisco: empujar desde abajo hacia arriba y desde las periferias hacia el centro. Aplicando esa lógica, el Estado estuvo presente junto a los sectores de mayor vulnerabilidad. Durante 2022 se otorgaron bonos a personas entre 18 y 64 años cuya realidad por falta de trabajo y condiciones socio familiares de gran vulnerabilidad los ponían en situación de alto riesgo. No vamos a dejar solo a ningún compatriota”, dijo el Presidente, y evocó a Eva Perón: “Donde hay una necesidad, hay un derecho”.

“El Programa Potenciar Trabajo tiene más de un millón de beneficiarios. Dos tercios de quienes reciben el subsidio son mujeres. Trabajamos para que todos los beneficiarios puedan encontrar los esquemas de contraprestación que más se adecuen a sus necesidades. Hemos iniciado un proceso de transformación de planes sociales a empleo formal. Conjuntamente los Ministerios de Trabajo, de Desarrollo Social y de Economía pusieron en marcha el Programa Puente al Empleo que ya logró que 58 mil titulares ingresen al trabajo registrado de calidad”, señaló.

Violencia de género

“Desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, seguimos avanzando en la implementación del Programa Acompañar. Se trata del primer programa nacional de apoyo económico y psicológico a mujeres que están en situación de violencia de género. A través de esta política ya alcanzamos a más de 270.925 mujeres y diversidades de todo el país. Cada Programa Acompañar es una mujer menos en riesgo”, dijo el Presidente.

Y agregó: “En los próximos días reglamentaré la Ley 27.696, una norma legal que incorpora el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género en el Programa Médico Obligatorio de las Obras Sociales Nacionales. Con la reglamentación de esta ley, estaremos garantizando cobertura integral de las prácticas preventivas y terapéuticas, médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención que resulte necesaria”.

Derechos Humanos: “Vamos a darle impulso a los juicios que involucren responsabilidad empresarial”

“Los derechos humanos son para nosotros bandera y guía. Seguiremos avanzando con el Plan Estratégico de los Juicios de Lesa Humanidad, que incluye el impulso a los juicios que involucren responsabilidad empresarial en la violación de los derechos humanos, en el secuestro y desaparición forzada de trabajadoras y trabajadores”, dijo.

Y agregó: “Los argentinos y las argentinas sabemos aprender de nuestra historia, tenemos esa marca distintiva: la reflexión, la mirada del Nunca Más, que hoy gracias al arte de nuestro cine llega a las pantallas de todo el mundo. Por eso, con una profunda convicción humanitaria de la historia y la justicia, vamos a seguir promoviendo la candidatura del Museo Sitio ESMA como Patrimonio de la Humanidad UNESCO”.

“Logramos el índice más bajo de mortalidad infantil de nuestra historia”

“La salud de argentinos y argentinas ha vuelto a ser una prioridad para el Estado. En 2021, la tasa de mortalidad infantil registró a nivel nacional un nuevo descenso llegando a ocho por mil. No es un número. Es el índice más bajo de mortalidad infantil de la historia y significa miles de vidas que se salvan, que persisten, que tienen futuro y buscan felicidad”, señaló.

“Este descenso de la mortalidad infantil se explica por el impacto de los diversos planes y programas destinados a mejorar la salud de las y los menores de un año, como por ejemplo la “Ley de los 1000 días” que tiene por objeto la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia”, agregó.

Legalización del aborto

“En 2021, logramos un descenso del 40% en la mortalidad materna por embarazo terminado en aborto. Esto es consecuencia directa de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo”, dijo.

“Seguimos con el programa Medicamentos Gratis que lanzó el PAMI”

“También quiero destacar que, por primera vez en los 51 años del PAMI, las personas afiliadas tienen la posibilidad de elegir sus médicos/as especialistas, así como también los centros de diagnósticos por imágenes y ópticas. Continuamos con el Programa “Medicamentos Gratis” que garantiza el derecho a la salud de las personas afiliadas y facilita el acceso a los tratamientos de enfermedades que tienen gran impacto en la calidad de vida de las personas mayores. El programa representa un ahorro de nueve mil pesos mensuales para cada uno de ellos. Cabe destacar que del total de personas afiliadas que reciben medicamentos, 9 de cada 10 obtienen alguno de manera gratuita.”, señaló el Presidente, en un gesto y espaldarazo a la camporista Luana Volnovich.

“Se distribuyeron 611 mil equipos en 8201 escuelas del país”

“Durante 2022 iniciamos el Programa “Una hora más de clase por día” que significa 38 días más de clase por año. Esta política se aprobó por unanimidad en el Consejo Federal de Educación. 22 provincias tienen ya una hora más de clase y las 2 jurisdicciones restantes se encuentran pendientes de sumarse”, dijo.

“A través de Conectar Escuelas buscamos garantizar el servicio de internet en las aulas y su disponibilidad para todas las escuelas de gestión estatal. Ya se distribuyeron más de 611 mil equipos en 8201 escuelas de todo el país y se garantizó cobertura y conectividad a más de 7 millones de estudiantes. Cuando este año culmine, habremos entregado 1,2 millón computadoras a alumnos de todo el país”, señaló.

“Se aumentará la inversión en educación del 6 al 8 por ciento del PBI”

“La educación es el cimiento de todo proyecto de país. Cuando quieran ver por dónde o hacia dónde va un gobierno, miren la política educativa. Por eso, presentaremos la Ley de Expansión de la Inversión Educativa, que tiene como objeto establecer las bases para garantizar la expansión de la inversión educativa en un plazo de diez años, pasando del 6% al 8% del Producto Interno Bruto para el año 2032″, dijo Fernández.

“La inversión en ciencia creció un 16% por encima de la inflación”

“Más del 80% de la inversión se ejecutó siempre en el área metropolitana de Buenos Aires, relegando el desarrollo tecnológico del resto del territorio nacional. Ahora, esta proporción es exactamente inversa: casi el 80% se ejecuta en las provincias del interior de nuestro país. Esta nueva etapa de la ciencia argentina se caracteriza también por la creciente articulación con el sector privado. Esta alianza virtuosa permitió generar innumerables empresas de base tecnológica, una gran cantidad de puestos de trabajo calificado y que las exportaciones de los productos basados en el conocimiento por primera vez alcanzarán el tercer lugar entre las exportaciones argentinas”, dijo el Presidente.

Vacuna nacional contra el Covid

“Tenemos el orgullo de poder decir que en estas últimas semanas se han iniciado las fases 2 y 3 de los estudios clínicos de la vacuna contra el COVID desarrolladas por el CONICET, la Universidad de San Martín y la Agencia de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es la primera vez que el desarrollo de una vacuna nacional llega a esta etapa”, dijo, y focalizó la historia en Juliana Cassataro, licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Inmunología.

“Se reforzó la presencia de Gendarmería en Santa Fe”

“Nuestras fuerzas de seguridad vienen multiplicando sus tareas de control fronterizo y su colaboración con todas las provincias que lo solicitan. Durante el año pasado se reforzó la presencia de Gendarmería Nacional en Rosario con 1000 efectivos. El trabajo de las fuerzas federales se realiza en coordinación con las fuerzas provinciales. Así, las fuerzas nacionales se despliegan en barrios complejos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe”, dijo.

“Implementamos también un Plan para prevenir e investigar ciberdelitos al que adhirieron 16 provincias. Para ello, se entregaron equipos y se capacitó a personal policial y fiscales de todo el país. El combate al crimen organizado es una lucha prioritaria del gobierno nacional. La democracia también tiene que garantizar la seguridad de todos y cada uno de los habitantes”, agregó.

Y añadió, en un gesto a las provincias: “Cuando asumí la Presidencia dije que gobernaría junto a todos los gobernadores y las gobernadoras de las provincias. Lo hice en los duros momentos de la Pandemia y lo sostuve después recorriendo con mis ministros, en muchos casos en más de una oportunidad, todas las provincias. Desde el caluroso impenetrable chaqueño hasta la gélida Antártida. Es nuestro objetivo estratégico la construcción de un verdadero federalismo”.

Fuerzas Armadas: refuerzos en una base en Ushuaia

“Tras cuarenta años de vigencia democrática, la jerarquización de nuestras Fuerzas Armadas se convierte en un imperativo impostergable. Capacitarlas, recomponer sus ingresos y fortalecer su equipamiento deben ser nuestros objetivos de trabajo. La defensa de nuestro territorio y la preservación de nuestra soberanía son tareas prioritarias para nuestros hombres y mujeres de las tres fuerzas”, dijo el Presidente.

“Hemos iniciado trabajos para la recuperación como base permanente de la base antártica conjunta “Petrel” mientras avanzamos en la puesta en marcha de la Base Naval Integrada en la ciudad de Ushuaia. En ese marco de fortalecimiento de la soberanía en la Antártida y el Atlántico Sur y de las operaciones de vigilancia y control de los espacios marítimos y fluviales de jurisdicción nacional realizados por el Comando Conjunto Marítimo, hemos instalado en la ciudad de Río Grande, un Radar de Vigilancia y Control Aéreo (RPA) producido por el INVAP”, dijo.

“Puse fin a los sótanos de la democracia, el espionaje ya no existe”

“Prometí al asumir la Presidencia que pondría fin a los sótanos de la democracia. Lo hice. El personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces. Los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia son públicos. No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales. Por impulso del Gobierno Nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe. Todos y todas pueden pensar libremente sin temer el acoso del poder estatal”, señaló el Presidente, en medio de un recinto alborotado por los cruces entre kirchneristas y macristas.

“Digo todo esto sabiendo que de nada sirve semejante trabajo si miembros de la Justicia y del Ministerio Público se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder. No hablo en abstracto. Recientemente, tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos: la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, ex agentes de inteligencia y políticos. Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos. Los ejemplos abundan”, señaló.

“La Corte tomó por asalto el Consejo de la Magistratura”

“Ya en 2020 convoqué a un grupo de prestigiosos juristas con el fin de que estudiaran alternativas para que, en este Honorable Congreso, se avance en las reformas que nuestro sistema judicial necesita. Propuse reformas para que se debatieran y se introdujeran todas las mejoras posibles. La propuesta se aprobó en el Senado y nuca fue tratada en la Cámara de Diputados”, dijo.

“Así como el Poder Ejecutivo padeció la intromisión del Poder Judicial en funciones que le son propias, este mismo Congreso debió soportar la intromisión en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. La gravedad institucional que todo eso supone es mayúscula. Quiero llamar la atención de todos los argentinos y argentinas sobre esto”, planteó.

“Si aquella reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio. ¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan a las instituciones republicanas? Tengo respuesta: los miembros de la Corte”.

“No pretendan dar lecciones de institucionalidad”, el reclamo a la oposición

“No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No pretendo descalificar en su totalidad al Poder Judicial por las conductas de algunos de sus miembros”, dijo el Presidente.

“Yo cumplí con mi parte. Reclamo en defensa del Estado de Derecho. No me aparto un solo centímetro del estricto respeto a la Constitución Nacional. No somos nosotros quienes atentamos contra la Constitución. Los que atentaron contra la Constitución son los que armaban Mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros. No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Solo quiero dejar en claro quien respeta la República y quién no. Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto. Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero. Nosotros no trasladamos jueces e integramos Cámaras para incidir en causas en las que se persiguen políticos opositores. No son nuestros funcionarios los que se pro fugan de la Justicia alegando persecuciones”, señaló, en alusión a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

Pidió que se traten los proyectos de ley que envió al Congreso

“Estuvimos de rodillas. Pudimos ponernos de pie. Ahora que volvimos a caminar no dejemos que las diferencias políticas coyunturales las pague nuestro pueblo. Allí donde sea posible avanzar, avancemos. En virtud de ello, y de cara a un año que tendrá sus peculiaridades por el proceso electoral en curso, hago un pedido para que no condicionemos la aprobación de proyectos de leyes que los argentinos están necesitando”, planteó, tras un nuevo año sin apoyo en el Congreso a los proyectos de ley que envió el Poder Ejecutivo y que no se trataron.

“Cuando menciono esto evoco rápidamente la creación de universidades, la promoción de la agroindustria y otros proyectos que fueron postergados sin razón aparente. Con barullo político no sé quiénes ganan. Sí sé que pierde nuestra gente”, dijo.

“Tuve aciertos y errores”

“¿Alguien cree realmente qué tiene un futuro mejor si se imponen políticas de ajuste, reducción de derechos y una mayor concentración de ingresos? Esto ya se intentó y conocemos los resultados. Hoy nos lo siguen proponiendo con el agravante de que nos anuncian más rapidez y más profundidad”, dijo, en referencia al año electoral.

“Cuando el 10 de diciembre culmine este mandato que el pueblo me ha dado, podrán tener la certeza de que habrán tenido un presidente que le puso el pecho a cada problema que enfrentó. Que con aciertos y errores habrá puesto todo su esfuerzo en encontrar salidas en el laberinto en el que la historia nos encerró. Habrán tenido un presidente que honestamente todo lo entregó y solo se llevó el enorme honor que me han dado de presidir los destinos de esta Patria”, dijo el Presidente, a modo de autocrítica y cierre de gestión.

Y agregó: “Hace cuarenta años, nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad”.

“Es hora de dejar de lado las mezquindades, las rencillas, los narcisismos”

“Los invito a dar vuelta la página del tremendismo y el desánimo, a encarar con coraje los grandes desafíos de nuestro futuro como país. A arremangarse y trabajar, a poner cabeza y corazón en nuestro futuro común. Quiero invitarlos a un compromiso con la patria. A cada funcionario público, a cada legislador y legisladora, a cada miembro de los poderes del Estado, así como a cada trabajador, trabajadora, ciudadanos y ciudadanas. Es hora de dejar de lado las mezquindades, las pequeñas rencillas, los narcisismos”, dijo el Presidente, después de los cruces con la oposición.