22/02/2023 - Elecciones

Rossi respaldó a Fernández y aseguró que "nadie tiene poder de veto dentro de la coalición"

El jefe de Gabinete sostuvo que el Presidente tiene derecho a ir por la reelección e indicó que "los procesos de deben ir dando naturalmente sin que nadie los forme".

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, aseguró que el presidente Alberto Fernández tiene derecho de ir por la reelección y rechazó las presiones que recibe de los distintos sectores del Frente de Todos. "Nadie tiene poder de veto dentro de la coalición y los procesos de deben ir dando naturalmente sin que nadie los forme", indicó en declaraciones radiales.

En la misma línea explicó que el mandatario tiene derecho político y constitucional "como militante político y presidente, de plantearse la posibilidad de la reelección y de decidirlo y anunciarlo cuando considere que sea necesario". "No está bien tratar de decirle 'vos no podes o no tenes que ser'. Eso exige otro mecanismo propios de las dinámicas internas de los espacios políticos", subrayó Rossi tras los intentos de otros referentes de pedirle anticipar su decisión.

"El Presidente está haciendo un enorme esfuerzo recorriendo todo el país y tratando de visibilizar una gestión que tiene elementos ponderables y es positivo, no solo para el Presidente, sino también para la totalidad del espacio político", planteó en la víspera del año electoral que se avecina.

A su parte, destacó el trabajo del ministro de Economía, Sergio Massa, y sostuvo que su espacio es uno de los pilares fundacionales del Frente de Todos. Además, manifestó que la Argentina transita un sistema bicoalicional, en la que distintas fuerzas que piensan "similar" y no igual conformar una coalición que compite contra otra.

"El sistema político argentino ha venido mutando, hemos pasado de un sistema bipartidista a uno bicoalicionista. Una coalición oficialista y una opositora, y se conforman entre los que piensan parecido y no iguales" definió el titular de ministros, y agregó: "Es lógico que haya matices y diferencias hacia el interior más allá de las diferencias más gruesas que existen entre las coaliciones".

Por último, el suceso de Juan Manzur en la jefatura de Gabinete reveló que su rol de coordinar es "tratar de, a partir del reconocimiento de los matices, tratar de gestionar e ir para adelante".

Escrito por Sofía Rojas

NA