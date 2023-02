19/02/2023 - Rossi

"Impulsar un candidato único que no sintetice sería un error"

En su lectura después de la primera mesa electoral, el jefe de Gabinete destacó la importancia de que se encuentre una figura que reúna el aval de todos para evitar que los que no se sienten representados se terminen "enojando o desanimando

El flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi, reflexionó sobre el armado electoral del Frente de Todos tras el encuentro que protagonizaron el jueves los referentes de los distintos espacios y consideró que "es un error tratar de sintetizar en alguien que no lo hace naturalmente", al ponderar la "propia dinámica del proceso político interno". En medio de las distintas especulaciones por las candidaturas de la fuerza gobernante, reconoció que es "singular" que un presidente en ejercicio participe de unas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) aunque remarcó que "no hay inconvenientes" de que Alberto Fernández compita bajo este mecanismo de selección.

El funcionario confirmó que las PASO van a existir, ya sea "con uno, dos o tres candidatos". Y remarcó: "El tema acá es si hay un candidato que sintetice". En ese sentido, explicó que el riesgo de que eso no ocurra tendría consecuencias negativas para el Frente de Todos "porque los que no se sienten representados se terminan enojando o desanimando".

Rossi enfatizó que Alberto Fernández "tiene el derecho constitucional y el derecho político" para aspirar a ser relecto y candidato, algo que ya dijo y que dio a entender en más de una oportunidad, si bien no formalizó esa decisión. "También dijo que él no va a poner su expectativa personal por sobre el interés del conjunto. No es una decisión que esté tomada, habrá que ir viendo el devenir de los acontecimientos". resaltó en diálogo con La Nación.

En esa línea, se refirió a las definiciones electorales pasadas en las que, según recordó, Cristina anunció la fórmula con Alberto el 18 de mayo, en tanto que Scioli- Zannini fue anunciada un 17 de junio. "Acá faltan tres o cuatro meses. Estamos en un camino que recién empieza. El presidente, como otros dirigentes, han mostrado la expectativa de poder ser los que encabecen electoralmente", evaluó. Ya en otra oportunidad había pedido también "no darle demasiada rienda a la ansiedad