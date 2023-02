19/02/2023 - Legendario

Carnaval de Venecia, 100 mil turistas en un día

Cerca de 100 mil turistas invadieron Venecia este sábado para disfrutar del popular Carnaval de la ciudad, que instituyó rutas de un solo sentido para los peatones para organizar el gran flujo de visitantes entre los canales, puentes y aceras.

"Hay mucha gente y, al igual que el sábado pasado, nos vimos obligados a crear rutas alternativas para evitar que la gente se amontone demasiado en los mismos lugares del centro histórico", dijo a ANSA el comandante de bomberos Marco Agostini.

Se espera que Venecia reciba solo este sábado 100 mil turistas, y la situación es más crítica en la plaza de San Marcos y en el barrio de Rialto, las zonas más concurridas de la ciudad. "Además, tenemos el ambiente de fiesta habitual que caracteriza al Carnaval de Venecia", añadió Agostini.

A diferencia del pasado, muchos han elegido el tren para llegar disfrazados a Venecia, especialmente del resto del Véneto. "La gente ha aprendido a llegar a la ciudad en tren. Por lo demás se respira el habitual ambiente de fiesta que caracteriza al Carnaval de Venecia", añadió el comandante.

El Carnaval de Venecia es el más famoso de Italia y uno de los más conocidos del mundo. Este año, la fiesta se lleva a cabo bajo el lema "Tómate tu tiempo para los signos originales", que está inspirado en el zodíaco.

Tradición, historia y magnificencia fueron los protagonistas ayer a la tarde en la Plaza San Marco. Venecia Puerta de Oriente, ese fue el lema de un desfile de ropa tradicional china y las típicas máscaras coreanas de Talchun en el escenario del Carnaval de Venecia 2023. Dos citas incluidas en el rico calendario de "Take Your Time For The Original Signs" para estrechar una relación que se remonta a los tiempos del viajero veneciano Marco Polo, que llegó a China por la Ruta de la Seda en el siglo XIII.

Quince vestidos tradicionales chinos, hechos con seda Suzhou - Hanfu, fueron presentados en un evocador desfile de modas, revelando al mundo la estética de la ropa china y la tecnología de tejido con la que fueron confeccionados.

Suzhou, la "Venecia del Este" como la describió Marco Polo, quien la visitó durante su estancia en el extranjero, es una ciudad china famosa en todo el mundo por la calidad de su seda y la particular tecnología de tejido. Pero también está muy ligada a Venecia desde 1980 a través de un hermanamiento oficial, y desde hace años se llevan adelante relaciones e iniciativas de mutuo intercambio histórico y cultural.

La cita, que se repetirá el martes próximo de Carnaval, continuó en el Campo Santa Sofía con actuaciones de instrumentos musicales tradicionales chinos, pruebas de vestimenta tradicional china, demostraciones de caligrafía y concursos sobre la cultura china e italiana.

En tanto, un sondeo mostró que más de dos de cada tres familias italianas (68%) no renuncian a las especialidades regionales del Carnaval, repartidas casi a partes iguales entre las que las comprarán en hornos y pastelerías (33%) y las que recurrirán al bricolaje casero (35%) para ahorrar algo de dinero pero también para recuperar recetas tradicionales.

Esto es lo que surge de la encuesta en línea de Coldiretti (asociación de consumidores) en vísperas del martes de carnaval de 2023, con el desfile nacional de dulces de Carnaval en el mercado Campagna Amica en via San Teodoro en Roma, pero con iniciativas de fin de semana en toda Italia en los mercados, que incluyen degustaciones, exposiciones y shows de cocina para ayudar a los italianos a volver a los postres caseros.

La seguidilla de actos van desde chispas en Toscana hasta cicerchiata en Abruzzo, pero también aciuleddi en Cerdeña, crema frita en Veneto, sfrappole en Emilia Romagna, lies en Liguria, taralli en Basilicata, morcilla en Campania, crostoli en Friuli, frappe y cecamariti en Lazio, pignolata en blanco y negro en Sicilia y grostoli en Trentino, tortelli en Lombardía o scroccafusi en Las Marcas. En síntesis, un festival de dulces por todo el país en Carnaval.