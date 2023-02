15/02/2023 - Baja

Renunció el jefe bloque del alfarismo en la Legislatura

Raúl Albarracín se sumó a la estampida de dirigentes alfaristas y anunció que competirá con un espacio propio en las próximas elecciones. De esta manera, se retira de Juntos por el Cambio a menos de un mes del cierre de inscripción de alianzas.

No son días fáciles para el intendente capitalino Germán Alfaro. Tras varias salidas de dirigentes que militaban en sus filas, este miércoles padeció una baja muy sensible: el legislador Raúl Albarracín, jefe del bloque del alfarista Partido por la Justicia Social (PJS) anunció que se retira de Juntos por el Cambio (JxC) y que competirá con su propio espacio en las elecciones del 14 de mayo. En el Partido de la Restauración Social también estará el exdiputado nacional por el radicalismo, Juan Casañas, quien acompañó a Albarracín en el anuncio. El concepcionense no descartó una alianza con el oficialismo provincial y la fórmula Jaldo-Manzur.

Al explicar las motivaciones de su alejamiento, Albarracín aseguró que "no existe diálogo" y que ya en 2019 había sufrido actitudes proscriptivas dentro de JxC. También recalcó que hay "confusión en la conducción", en referencia a las indecisiones que atraviesan al espacio opositor y la demora en un acuerdo entre los diferentes sectores.

Al ser consultado sobre la posibilidad de acompañar la fórmula oficialista Jaldo-Manzur, Albarracín no lo descartó: "Estamos anunciando que vamos con nuestro espacio propio. No podemos hacer futurología; estamos comunicando nuestra decisión política de participar de la contienda electoral a través de nuestro propio espacio político". El legislador adelantó también que será candidato a intendente de Concepción, disputando de esa manera con el radical Alejandro Molinuevo, cercano a Roberto Sánchez.

Eltucumano