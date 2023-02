AMPLIAR Los dólares circulan con estabilidad

14/02/2023 - Estabilidad

En la saneada economía de Bolivia no se registrará escasez de dólares

El Gobierno nacional y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) descartaron ayer martes una supuesta escasez de dólares y la modificación en el precio de compra de la divisa en las casas de cambio.

“No es verdad que haya incrementado, porque las casas de cambio son, además, entidades de servicios complementarios que son reguladas por la ASFI y por tanto también tienen que respetar los márgenes que se les da para la adquisición y para la venta de los dólares”, afirmó la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, en conferencia de prensa.

En tanto, el director ejecutivo de la ASFI, Reynaldo Yujra, reiteró que las casas de cambio son reguladas por esa entidad e informó que tras una evaluación reciente se evidenció que éstas atienden con normalidad a la demanda de la ciudadanía.

“Los tipos de cambio no superaron las barreras establecidas según la norma, el mercado cambiario no tiene comportamientos anormales, por lo que no hay necesidad de generar incertidumbre ante aseveraciones que no tienen fundamento”, aseguró.

“Más bien nosotros queremos expresar que el sistema financiero es solvente, sólido”, agregó.



El ejecutivo de la ASFI aclaró también que se registraron periodos en las casas de cambio con “una situación típica normal”, con el incremento o la baja en la demanda de dólares, por alguna razón o circunstancia.



“Entonces no se advierte en este momento una conducta del mercado que pudiera estar reflejándose en una escasez de la divisa, las casas de cambio nos han manifestado que precisamente esto es parte de lo que cotidianamente ocurre en el mercado”, afirmó.

Ambas autoridades brindaron esas explicaciones y aclaraciones ante publicaciones en pasados días de un incremento en la compra del dólar y una supuesta disminución de la divisa en casas de cambio.