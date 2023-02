13/02/2023 - En General

La Ruta de la Embarazada y el Niño llega al barrio Echeverría

El megaoperativo estará hasta el día miércoles para que vecinos de la zona puedan acceder a los servicios sanitarios que allí se prestan.

El director a cargo del Tráiler Sanitario, José María Góngora, brindó detalles sobre la iniciativa que desde hoy hasta el miércoles de 9 a 13 horas se encuentra trabajando en la zona como parte del programa de la Ruta de la Embarazada y el Niño. Acompañan en la actividad el Tráiler de Atención Integral de la Mujer, el del Quirófano Móvil de Animales y ANSES.

El Mega Operativo cuenta además con la presencia y apoyo de los programas del PRIS y Vacunatorio de la Familia que se encuentra aplicando vacunas contra Covid y de calendario: “La concurrencia de la gente y la aceptación que tuvo en el barrio es muy buena, desde temprano estuvimos asignando turnos, sobre todo para laboratorio que es una prestación nueva que hemos incorporado en el tráiler, ecografías también, más que nada enfocándonos en lo que es el control y la prevención en la embarazada”, dijo Góngora.

Dentro de las especialidades que se pueden encontrar aquí están las englobadas en lo que es el programa de la Ruta de la Embarazada y el Niño: “Tenemos el control obstétrico, ecografías y laboratorio, nutrición, servicio de odontología, consultorio médico, sobre todo pediátrico, oftalmología, y tenemos también lo que es consultorio de psicología y trabajo social y en el Tráiler de la Mujer, se hace principalmente prevención de cáncer de mama y de cuello uterino, con la posibilidad de realizar mamografías, test de VPH y PAP”.

“Para la gente es fundamental que la salud se acerque a los distintos barrios de la provincia, siguiendo el lineamiento del Ministerio, a cargo de Luis Medina Ruiz y a la vez también de nuestro gobernador, de llevar la salud a la población, al vecino, es que estamos con estos operativos y más que nada apuntando mucho a lo que el ministro nos pedía, que es trabajar en la salud de la embarazada y del niño, siguiendo la meta de mejorar siempre los indicadores tanto de mortalidad de embarazo como de mortalidad neonatal”, puntualizó.

La bioquímica del tráiler de los 1000 Días, Astrid Hemsy, se encuentra desarrollando sus tareas en el móvil desde la semana pasada. “Este es un servicio nuevo que se está brindando a la comunidad, si bien damos prioridad a las embarazadas para hacerles los controles del primer, segundo y tercer trimestre, la idea es que la embarazada al momento del parto llegue y tenga un laboratorio. También tenemos el margen de hacer un servicio a la comunidad siempre que no tengamos tanta cantidad de embarazadas”, contó.

Además, dentro de la nueva oferta prestacional Hemsy comentó que se encuentran realizando test rápidos de HIV y de sífilis, que constan simplemente de un pinchazo en el dedo y a los 15-20 minutos ya se informa el resultado. También se cuenta con el servicio para la embarazada para realizar PTOG, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa.

“Por el momento vamos muy bien con los testeos. La comunidad sí está abierta a realizarse la prueba de HIV. Nosotros salimos a ofrecerla, entregamos panfletos, preservativos y siempre se acercan y están dispuestos a realizarse la prueba voluntariamente, así que muy bien en ese sentido”, resaltó la bioquímica, en tanto instó a realizarse de forma anual estos testeos, para que en el caso de que el resultado sea “reactivo” se derive al paciente al ITS, que es donde en realidad se va a confirmar y en el caso de que realmente sea un paciente positivo, comience con todo el tratamiento, ya que actualmente ambas enfermedades son 100% tratables.

Por su parte la psicóloga del Tráiler, María Cecilia Trejo, destacó: “Con la ruta de la embarazada se incorporó especial atención a todo lo que tenía que ver con la salud mental de la embarazada, como toda una integración entre el control de la salud física, el bienestar social y de la salud mental. Estamos con la trabajadora social Noemí Rojas trabajando en charlas para la comunidad, para que actúen como disparador y se acerquen para abordar cualquier tema, sugerencia, inquietud o malestar que pueda surgir a nivel comunitario, como violencia de género y abuso entre otras problemáticas”.

Sobre esto Trejo refirió que, en caso de requerirse de una continuidad en el abordaje, se deriva al Caps o servicio de salud correspondiente y se trabaja en conjunto con los agentes sociosanitarios para que hagan un seguimiento del paciente: “La salud mental es algo tan constante que no se puede descuidar. Me han tocado adolescentes con intentos de suicidio, abuso sexual y ha sido una buena propuesta el tráiler porque la gente se acerca y algunos es la primera vez que ven un psicólogo, aquí la gente se descarga y ya continúa, es como dar un primer pasito para la sanación, sirve un montón este espacio”.

Zulma Ramos, tiene 43 años y fue atendida en el Mega Operativo de Salud. Es vecina del barrio de Echeverría y se enteró de la visita por las redes sociales. “Me vine a hacer un laboratorio, control general, ginecológico y la verdad que es excelente la atención, todo muy bien organizado, nada para quejarme, todo de diez, muy lindo. Llegué tempranito para ser una de las primeras, me hicieron sentar en un lugar bien cómodo, fresco y tomaron notas de los nombres de los que estábamos por orden de llegada y la atención fue excelente en cada especialista al que fui, hice de todo hoy, aproveché porque estoy de vacaciones y necesitaba hacer un control completo”, contó.

“Esto es muy importante, en mi caso sí tengo obra social, pero siempre necesitas como 3, 4 días para ir a distintos especialistas, en cambio acá en un solo día ya me desocupé y me ahorro un montón de tiempo y para la gente que no tiene obra social es más importante todavía”, concluyó Zulma.