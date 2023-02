10/02/2023 - Liga Profesional

El Decano buscará mejorar su performance ante El Calamar

Atlético Tucumán y Platense se miden este sábado a las 19:15 en el Ciudad de Vicente López, en un partido de la fecha 3 de la Liga Profesional Argentina. Pusineri adelantó que realziará algunos cambios.

Atlético Tucumán visitará este sábado desde las 19:15 a Platense en Vicente López, buscando su primera victoria en la Liga Profesional. El técnico Lucas Pusineri anticipó que "podría haber alguna variante", y analizó el presente Decano con una frase tajante: "Estamos en un período de reconstrucción, no es excusa, es la verdad".

Pusineri remarcó que El Decano se encuentra en "un período de reconstrucción, no es excusa es la verdad", y graficó: "Hay nueve incorporaciones y cinco o seis juveniles que les venimos dando rodaje, ese engranaje es el que partido a partido se va a ir amoldando a lo que nosotros queremos".

"Habrá variantes, no por rendimientos sino por características", confirmó, aunque no brindó detalles sobre el once inicial. Lo seguro es que no estará a disposición Manuel Capasso, cuya venta a Vasco Da Gama se definió en las últimas horas.

En el torneo, Platense viene de ganar ante Independiente por 2-1 mientras que Atlético Tucumán viene de caer ante Talleres por 2-0.

Platense suma 4 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Atlético Tucumán tiene 0 unidades.

Probables equipos

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De La Fuente, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral, Matías Orihuela; Renzo Tesuri o Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra, Francisco Di Franco o Ramiro Ruiz Rodríguez; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri.

Platense: Ignacio Arce; Nicolás Morgantini, Miguel Jaquet, Gastón Suso, Juan Infante; Jerónimo Cacciabue, Franco Baldasarra, Nicolás Castro, Vicente Taborda, Maximiliano Zalazar o Agustín Alonso; Mauro Quiroga. DT: Martín Palermo.