09/02/2023

Rafael Correa rechaza llamado de Lasso a acuerdo nacional en Ecuador

El líder del movimiento Revolución Ciudadana, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, rechazó ayer el llamado realizado por el mandatario Guillermo Lasso sobre un "acuerdo nacional" al considerar que no es sincero y está lleno de cinismo.

Tras la victoria obtenida por el movimiento político el pasado 5 de febrero en las elecciones seccionales, para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el referendo constitucional, el exjefe de Estado compartió un mensaje mediante su cuenta en la red social Twitter.

"Frente al llamado del presidente Lasso, un acuerdo nacional, no lo podemos aceptar, no es creíble, no es sincero, está repleto de cinismo", aseveró Correa.

Además, instó a Lasso a entender que "ya cumplió su capricho de ver su retrato colgado en el Salón Amarillo, pero debe entender, por el bien del país, por el bien suyo, que usted es parte del problema, no de la solución, que usted ha sido autor y al inicio cómplice de (Lenín) Moreno para la tragedia nacional que vivimos".

De acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, en las ocho preguntas presentadas en el referendo constitucional, iniciativa impulsada por Lasso, la opción del NO obtuvo una contundente victoria en cada una con más del 50 por ciento de los votos. Tras reconocer su derrota, Lasso convocó a toda la dirigencia nacional a "construir un gran acuerdo".

Por otra parte, el expresidente Correa agradeció al pueblo ecuatoriano y añadió que "después de seis años de persecución atroz, de acusaciones cantinflescas la respuesta del pueblo ecuatoriano, una inmensa reivindicación, la recibimos con absoluta humildad".

"Hemos ganado nueve Prefecturas, más de 50 Alcaldías, entre ellas la mayoría de las capitales de la costa, capitales provinciales, la capital de la república", destacó.

Correa afirmó que una victoria electoral así no lo habían logrado ni cuando éramos Gobierno y tenían el partido más grande en la historia del país perfectamente estructurado.

"Hemos vuelto a ser la Revolución Ciudadana logrando lo imposible, logrando concretar los sueños que se creían inalcanzables", expresó.

Asimismo, declaró que el pasado 5 de febrero se dio el primer paso para la recuperación de la patria y manifestó el compromiso de continuar "hasta volver a convertir a Ecuador en el jaguar de América Latina, en ejemplo de América Latina y del mundo entero".