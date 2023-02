08/02/2023 - En General

En adultos mayores de 50 el uso de preservativo sigue siendo tabú

Según una encuesta realizada por AHF Argentina, el 38,8% de los adultos +50 prefiere no responder acerca del uso de preservativo, y como ocurre con los jóvenes, solo el 17% dice usarlo siempre.

El uso del preservativo es el método más eficaz para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Sin embargo, continúa siendo un tema tabú para los argentinos. Según una encuesta realizada por AHF Argentina, en los mayores de 50 años el 38,8% prefirió no responder la pregunta acerca de si usa preservativos en sus relaciones sexuales. De los que sí respondieron, sólo el 17% del total utiliza el preservativo siempre en todas sus relaciones sexuales. El resto algunas veces o nunca. Este porcentaje es igual a la muestra analizada en jóvenes y adolescentes en el mismo período de tiempo, entendiendo que el no uso de preservativos es una problemática generalizada de la población.

Al respecto, Natalia Haag, Directora de Testeo y Prevención de VIH de AHF Argentina, indicó: “Estos datos en adultos mayores de 50 años, puede deberse al tabú que representa hablar de sexualidad en esta población en particular. No alcanza con que el Estado compre preservativos y lubricantes para distribución gratuita, sino que deben implementarse o mejorar las políticas públicas que acerquen el insumo a la comunidad, de manera que sean accesibles para todas las edades”.

A su vez, en la encuesta en la que participaron 6814 personas, siendo 1474 personas mayores de 50 años (51% mujeres, 48% varones, 1% trans femeninos y 0,3% trans masculinos), entre los que nunca utilizaron preservativos, el 19,7% mencionó que, si su pareja lo propusiera, facilitaría su uso, ya que sigue siendo estigmatizado el querer incorporar el condón en la pareja y no visto como una posibilidad de salud sexual protegida y placentera.

“Se debe promover el uso del preservativo incorporándolo en el diálogo cotidiano, para que deje de ser tabú y se asocie, no solo al autocuidado, sino también al placer. Es por eso que resulta fundamental garantizar el acceso de forma gratuita, en lugares no convencionales para fomentar su uso”, agregó Haag.

La mayoría de los países de América Latina, ha reportado el aumento de casos de Infecciones de Transmisión Sexual, con tasas que varían entre el 15% y hasta el 40% en sífilis, VIH, gonorrea, clamidia, entre otras. Según cálculos de la Organización Panamericana de la Salud, cada día se producen 200 mil nuevas transmisiones de ITS en el continente americano, todas ellas prevenibles mediante el uso correcto del condón. A la par, el embarazo adolescente en Latinoamérica sigue en auge. de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 2 de cada de cada 10 de los nacidos vivos son hijo/as de madres adolescentes, es decir un aproximado de 2 millones de nacimientos cada año, casi 6 mil por día.

El Día Internacional del Condón fue creado en 2008 por AIDS Healthcare Foundation, para crear conciencia del autocuidado y el uso correcto del condón como la forma más práctica y eficiente de evitar la transmisión de ITS como el VIH, la sífilis, la gonorrea o el virus del papiloma humano.

En este 2023 AHF celebra el 15 aniversario del Día Internacional del Condón e invita a las personas en América Latina y El Caribe a unirse a esta “fiesta de látex” y compartir el mensaje de cuidado personal y amor propio. Porque usar condón es una forma divertida de cuidarse y cuidar a nuestra(s) pareja(s). En el caso de Argentina, se realizarán actividades en más de 30 puntos del país, donde se repartirán preservativos de manera gratuita y se brindará información de prevención sobre ITS; además, se realizarán test de VIH. Para conocer todas las actividades puede ingresar a https://testdevih.org/dia-internacional-del-condon-2023/.

El uso de preservativos ha tenido un impacto significativo en la respuesta mundial al VIH/SIDA, evitando aproximadamente 117 millones de nuevas infecciones por el VIH desde 1990, con cerca de la mitad en África subsahariana y más de un tercio en Asia y el Pacífico. Sin embargo, millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a condones.

En América Latina un tercio de la población, es decir más de 201 millones de personas, viven debajo de la línea de la pobreza, lo que limita su acceso a condones. Un paquete de tres condones tiene un precio promedio de $2.5 dólares en el mercado, imposible de acceder para una persona que vive con $1.90 dólares por día. Y eso se agrava con la baja compra y distribución de condones por parte de los gobiernos entre la población.

"Las personas necesitan herramientas para la prevención de VIH, otras ITS y embarazos no planificados, pero cada vez parece más difícil si prevalece la baja disponibilidad de condones, las barreras para su importación, impuestos extra y precios elevados", dijo Terri Ford, Jefa de Advocacy y Política Global de AHF. "AHF ha puesto los condones y la prevención de ITS en la cima de nuestras prioridades globales para intensificar nuestros esfuerzos para llevar condones a las personas a través de nuestros 45 equipos de país a pesar de las muchas barreras existentes”.

Este 2023 AHF continúa con su campaña de promoción bajo el lema “Siempre de moda”, para alentar a las personas a incrementar su uso, como un elemento divertido en las relaciones sexuales y como aliado para dar tranquilidad a quienes lo usan y libertad para disfrutar su vida sexual cómo y con quién deseen.