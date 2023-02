AMPLIAR Lula se encontrará con Biden

07/02/2023 - El viernes

Lula, "Biden no pedirá participar en guerra"

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que mantendrá su posición en contra de la guerra en Ucrania durante la reunión que tendrá con su colega estadounidense, Joe Biden, el viernes en Washington.

"No creo que el presidente Biden me convide a participar en la guerra de Ucrania porque Brasil no participará", dijo el presidente que reiteró su apuesta al diálogo entre Ucrania y Rusia.

"Nadie está discutiendo la paz , nadie. Estados Unidos no discute la paz. Toda Europa está envuelta en la guerra, directa o indirectamente. Entonces, quién puede negociar a paz? Los países que no están envueltos en la guerra", afirmó el gobernante hoy al hablar con medios brasileños alternativos.

Lula da Silva, anunció ayer que le propondrá al mandatario estadounidense Joe Biden crear un organismo multilateral en defensa del medio ambiente y que pretende conversar sobre las redes sociales en el contexto de las amenazas que acechan a la democracia.

"Garimpo (explotación oro) , desmatamiento, todo esto tiene que parar, todos están viendo lo que pasa en la Tierra Yanomani, la cuestión ambiental no es un problema nuestro, es de la humanidad (..) naturalmente estas cuestiones deben entrar en la conversación con Biden",dijo Lula.

"Voy a proponer la creación de un organismo multilateral en la ONU con foco en las cuestiones ambientales y climáticas para alcanzar los mejores resultados globales", agregó durante un encuentro de este martes con periodistas brasileños de medios alternativos.

Lula y Biden se reunirán por primera vez este vienes en Washington, donde el brasileño tiene la intención de hablar sobre como hacer frente a las fake news en el marco más amplio de la defensa de la democracia.

"Este es un debate que está en el todo el mundo, no sólo en Brasil (..) quiero hablar con Biden sobre esto, también lo voy a plantear el tema en el G20, para definir como hacer que las plataformas de internet, las redes sociales sean cosas realmente buenas", agregó Lula.

Es necesario procurar "que las cosas sean más democráticas", planteó el mandatario.

La semana pasada Lula habló sobre las amenazas que sufren las democracias de Brasil y Estados Unidos durante una reunión celebrada en Brasilia con la flamante embajadora estadounidense Elizabeth Bagley.