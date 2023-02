06/02/2023 - La Paz, Pando y Beni

YPFB calcula que son $us 475.000 millones el potencial hidrocarburífero de Madre de Dios

Tras constatar que la Cuenca del Subandino Sur llegó a un cierto grado de madurez, el presidente ejecutivo de YPFB, Armin Dorgathen, informó ayer lunes que la estatal petrolera trabaja para activar la Cuenca Madre de Dios, donde se estima un potencial de 5 billones de barriles (Bbbl) de petróleo y 12 trillones de pies cúbicos (TCF) asociados de gas natural, reservas equivalentes a aproximadamente $us 475.000 millones.

“Estos datos no son míos, los cinco billones de barriles y 12 TCF son de una consultora de Francia Beicip Franlab, una de las escuelas de petróleo más importante del mundo, ellos son los que hicieron estos análisis, nos dijeron que es una cuenca de clase mundial”, afirmó el ejecutivo de la estatal petrolera, citado en un reporte institucional.

La Cuenca Madre de Dios, ubicada en Pando, Beni y La Paz, podría generar al país ingresos equivalentes a $us 475.000 millones emergentes de los recursos hidrocarburíferos a ser descubiertos y posteriormente explotados en los mencionados departamentos que hoy no son productores de hidrocarburos. El área está ubicada geomorfológicamente en una Zona No Tradicional, aspecto que implicaría inversiones nuevas para el desarrollo pleno de estos recursos.

Dorgathen considera –basado en estudios técnicos- que en el Subandino Sur (que abarca Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija) falta por encontrar aproximadamente entre 6 a 7 TCF de gas natural. El Subandino Sur será una cuenca madura hasta el año 2025 aproximadamente. Actualmente, se trabaja en habilitar nuevas cuencas, Subandino Norte y Madre de Dios.

“En el caso de Madre de Dios, donde recién perforamos el pozo Gomero X1 IE el 2021 y cuyos resultados nos han mostrado una roca madre que tiene un potencial impresionante, el carbono orgánico total de la roca madre mostró niveles altísimos, muy similares al que tiene Vaca Muerta en la Argentina, vamos a seguir analizando esta roca madre”, resaltó.

YPFB perforó durante la gestión 2021 el pozo Gomero X1 de investigación estratigráfica (IE) en el municipio de El Sena en Pando y ya está en marcha el proyecto Mayaya Centro X1 IE, ubicado en el municipio de Alto Beni, La Paz, proyecto que tiene el objetivo de evaluar las formaciones Retama y Tomachi a una profundidad de 5.500 metros.

Exploración

YPFB y las operadoras invertirán $us 669 millones durante la presente gestión, de los cuales el 48% corresponde a la actividad de exploración en la perspectiva de reponer e incrementar las reservas de hidrocarburos.

En exploración la estatal petrolera tiene programado invertir $us 323,72 millones; en explotación, $us 139,78 millones; y en distribución de gas natural a través de redes, $us 74,05 millones.

Las actividades de transporte, plantas de industrialización, refinación, almacenaje, comercialización y otras inversiones reciben importantes recursos económicos orientados a garantizar el abastecimiento de combustibles al mercado interno y externo.