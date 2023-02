06/02/2023 - Elecciones

Chahla: "Quiero una Municipalidad sin miedos"

La diputada nacional y candidata a intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla , en su primera participación en campaña en un gremio, perfiló cuáles serán sus prioridades hacia el personal del municipio en la sede del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM).

"La idea es trabajar a la par de ellas para dar respuesta a cada una de las problemáticas planteadas, que no son menores. Las mujeres somos quienes cuidamos y organizamos el hogar y el trabajo", dijo la ex ministra de Salud y garantizó a los trabajadores la estabilidad laboral y el cumplimiento de sus derechos adquiridos: “Quiero sumarles tranquilidad. Los cambian de lugar, sus hijos no pueden sucederlos en un puesto de trabajo y no cuentan en su mayoría con elementos de trabajo".

Por otra parte, la candidata expresó su principal objetivo: “En todos los lugares en los que trabajé he recibido a la gente, hemos aprendido a escucharnos y que las soluciones las tenemos que implementar entre todos. Quiero una Municipalidad en donde yo dé el ejemplo, ustedes sean mis compañeros, donde podamos trabajar tranquilos. También quiero una Municipalidad sin violencia, sin violencia de género, participativa para las mujeres, que escuche, que pueda tomar decisiones basada en el consenso, personas de diálogo”.

Por último, destacó el apoyo que recibió del gremio durante la campaña de Juan Manzur - Osvaldo Jaldo : “Ustedes nos acompañaron, a pesar de saber que iban a tener represalias: estuvieron acá. No tuvieron miedo, quiero una Municipalidad sin miedos”. Finalmente, prometió: “Vamos a hacer historia, porque de la mano de una mujer vamos a recuperar la capital y el municipio de Tucumán”.

El diputado Carlos Cisneros subrayó: “Chahla es la mejor candidata que tiene el peronismo. Es la persona indicada para cambiar el rumbo de nuestra ciudad. Chahla va a ser intendenta desde el primer día, va a pavimentar las calles, pero no para volver a hacerlo dos años después. Desde el primer día que jure va a trabajar y no pensando en ser candidata a gobernadora y en hacer política, no va a descuidar la ciudad, sino que trabajará codo a codo con el gobernador Osvaldo Jaldo para sacar adelante la provincia”. Y afirmó: “Las mujeres tienen que estar orgullosas, vamos a hacer historia con Chahla intendenta, va a ser la primer intendenta mujer y eso habla bien del peronismo”.

Por su parte, Osvaldo "Cacho" Acosta , secretario general del SOEM, sostuvo que en la municipalidad hay cerca de 9000 empleados, de los cuales solo un porcentaje cumple sus funciones, por lo cual le solicitó a la candidata Chahla “darle más eficiencia a la Municipalidad con personal profesional y profesional técnico”. Y destacó que uno de los temas que más le preocupan es "hacer un encasillamiento a todo el personal" para poder dignificar a los empleados y sus familias después de muchos años. Y cerró: “La visita de Chahla es una gran esperanza sustentada en la fe. Este gremio no solo asume el compromiso formal de apoyarla como candidata a intendenta sino también de trabajar para la fórmula oficial del ‘Frente de Todos’ propuesta por Osvaldo Jaldo y Juan Manzur”.