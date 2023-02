31/01/2023 - Con críticas a Uñac

Gioja lanzó su candidatura a gobernador de San Juan

El diputado del Frente de Todos y ex mandatario provincial entre 2003-2015 le competirá a su delfín: "Ya ha cumplido los mandatos que la Constitución Provincial exige".

El diputado nacional del Frente de Todos José Luis Gioja lanzó su candidatura a gobernador de San Juan con críticas al actual mandatario provincial, Sergio Uñac, al afirmar que ya cumplió sus mandatos constitucionales. Además, no descartó ir a la Justicia.

El ex presidente del Partido Justicialista (PJ) gobernó la provincia entre 2003-2015 y ahora irá por su cuarto mandato. Deberá enfrentarse a su delfín, Uñac, que irá por otro mandato a sabiendas de la discusión legal sobre su intento de volver a presentarse.

“A casi 20 años de que este querido pueblo de San Juan me concediera el honor de gobernarlo vuelo a presentarme”, marcó Gioja y continuó: “Soy el mismo, con algunas arruguitas más en la cara pero con el alma impecable, con el espíritu recién planchado”.

Para el referente peronista, volverá a gobernar la provincia no solo "para la gente", sino "para gobernador con la gente" y agregó ante la ovación de los presentes en el acto de lanzamiento: "Eso es lo que necesitamos. Queremos volver y he vuelto”.

El evento estaba previsto para ayer, pero debió posponerse por la muerte de su hermano, Ricardo Gioja. Al respecto, el ex mandatario provincial dijo: "Ricardo fue uno de los que me pidió que no aflojáramos, que no permitiéramos que tanto trabajo se echara por la borda porque nuestra gente está volviendo a sufrir".

Sobre la posibilidad de usar la Ley de Lemas para candidatearse por adentor del FdT, Gioja explicó: "Eso no va a depender de nosotros, yo me estoy enterando que es ‘San por Todos’ y no ‘Frente de Todos’, si el que conduce (Uñac) no necesita de nosotros, no llama...Bueno, iremos por afuera. Si nos llaman y somos parte sin compartir las ideas, por supuesto que vamos a ir por afuera”.

En la misma línea, cargó contra Uñac sin nombrarlo y aseguró que no descarta ir a la Justicia: "El gobernador actual (Sergio Uñac) ya ha cumplido los mandatos que la Constitución Provincial exige, por lo cual creemos que no puede ser candidato”.

Escrito por Gonzalo Delmonte

NA