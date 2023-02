AMPLIAR Luis Medina Ruiz, recibió al secretario de Producción, Eduardo Castro

31/01/2023 - En General

Trabajan en la prevención de enfermedades transmitidas por medio de alimentos

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, recibió al secretario de Producción, doctor Eduardo Castro, para articular acciones en conjunto respeto a esta problemática.

En la oportunidad, Medina Ruiz explicó: ¨El gobernador nos pidió que nos reunamos a tomar medidas preventivas para que no ocurra lo que está sucediendo en otras localidades. Nosotros, como primera medida, recomendamos siempre la higiene de manos¨.

Al mismo tiempo, mencionó que, si la población sale de vacaciones y se detiene en algún lugar para comer, consuman alimentos, en lo posible, cocinados: ¨No conviene verduras crudas ni ensaladas, porque no se sabe de qué forma fue manipulada, higienizada y si la persona que lo preparó está enferma¨.

Por otro lado, el ministro habló sobre el agua: ¨Ésta en muchos lugares no es segura y tenemos que tratar de consumir líquidos que estén embotellados y, por supuesto, tener cuidado con el resto de las situaciones¨.

Respecto a las bacterias que habitualmente están involucradas, el titular de la cartera sanitaria dijo que son la Shigella y la Salmonella, que pueden estar presentes en el huevo y el pollo. Además, también existen bacterias que habitualmente están en el intestino de las personas y que, si la persona pronto tiene diarrea, no se higieniza bien las manos y luego manipula alimentos, puede generar brotes como lo que está ocurriendo actualmente.

En Brasil específicamente está contaminada el agua, entonces si vamos a ir a la playa, tenemos que tener cuidado de que no ingrese agua a la boca y, por supuesto, tener las manos limpias, ya que cualquier superficie puede estar contaminada¨, continuó.

En relación a la sintomatología, el funcionario dijo que en general estos cuadros que producen las bacterias o virus suelen tener presencia de diarrea, puede haber fiebre, vómitos y deshidratación: ¨En adultos mayores, niños y personas con patologías de base la deshidratación puede producir cuadros graves, por lo tanto, deben consultar inmediatamente a un especialista¨.

En este sentido, aseguró que la hidratación debe ser con agua, té de té, evitar las gaseosas y bebidas que tengan gas: ¨La deshidratación en una persona mayor puede llevar a un accidente cerebrovascular, a un infarto, a una insuficiencia renal, por eso, algo que le pedimos siempre a una persona que ha estado con diarrea o con vómito, es fijarse si está orinando bien, porque el problema puede ser severo y acabar en una insuficiencia renal y a diálisis¨.

Por su parte, el secretario de Producción expresó: ¨Estamos trabajando en la prevención para que no suceda lo mismo que en otros lugares donde se produjo intoxicación por alimentos de origen animal, en algunos casos, por achuras y por algunos que no tuvieron una buena conservación o no cumplieron con la cadena de frío después de su faena.

¨Nosotros como secretaría lo que hacemos es el control en el lugar que se faenan los animales, es decir el lugar principal de contacto de la carne. Allí vamos a intensificar los controles con presencias de veterinarios para observar la faena, que la misma sea lo más higiénica posible y sobre todo la cadena se cumpla con la cadena de frío¨, aseguró Castro.

Y continuó: ¨La contaminación principalmente se da a veces en el momento de la faena cuando se rompe alguna de las partes del tracto digestivo del animal y hay salida de materia fecal y está en contacto con la carne; por eso lo más importante es que la faena sea lo más prolija posible¨.

Al mismo tiempo, aseguró que otra forma de contaminación se da en la manipulación de los alimentos por mala higiene de manos, no usar guantes de protección ni recambiarlos en tiempos adecuados y por la pérdida de la cadena de frío. Por ello, el secretario insistió en que el consumidor tiene que estar atento principalmente en los caracteres organolépticos de la carne: color, sabor y olor, tres puntos fundamentales.

Para finalizar, confirmó el trabajo preventivo en los diferentes frigoríficos: ¨ Ya tenemos veterinarios que están visitando los frigoríficos y controlando la faena. La verdad es que la industria frigorífica de Tucumán va mejorando cada día y en eso estamos confiados¨.