24/01/2023 - Según Cisneros

"EDET no puede seguir en Tucumán y la justicia tiene que fallar a favor de la sociedad"

El diputado nacional Carlos Cisneros apuntó a través de un video difundido por las redes sociales contra la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), cuestionó el servicio que brinda, la falta de inversiones, recordó que ya han realizado presentaciones ante la Justicia.

"Nuestro dictamen es tajante, EDET no puede seguir en Tucumán y la justicia, de una vez por todas, tiene que fallar a favor de la sociedad", sostuvo.

En un hilo de Twitter, Cisneros expresó: "¿Hasta cuándo vamos a seguir sometidos a la inoperancia e irresponsabilidad de EDET? No somos tontos, sabemos que aquí no hay inversiones y ningún tipo de voluntad para solucionar los históricos problemas que vivimos los tucumanos por el pésimo servicio que brindan. Nuestro dictamen es tajante, EDET no puede seguir en Tucumán y la justicia, de una vez por todas, tiene que fallar a favor de la sociedad".