19/01/2023 - En General

El Registro Civil llevó sus servicios a Tafí del Valle

Este jueves dio inicio el primer operativo de documentación realizado con el trailer del Ministerio de Gobierno y Justicia que trasladó los servicios del Registro Civil hasta Tafí del Valle.

La titular de esta cartera, Carolina Vargas Aignasse, recorrió el operativo emplazado en Avenida Perón 150 de la villa turística en compañía de la directora del Registro Civil de la Provincia, Carolina Bidegorry. La atención es por orden de llegada, los días jueves 19 y viernes 20, de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20.

En este sentido, la mandataria explicó que están "muy contentos de poder venir a Tafí del Valle para traer todos los servicios del Registro Civil, dado que nuestro gobernador nos ha pedido que estemos muy cerca de la gente y hay mucha gente aquí que está pasando sus vacaciones".

El operativo del Registro Civil está acompañado de otro dispositivo conjunto del Ministerio de Salud Pública y del Ente de Turismo de la Provincia brindando servicios articuladamente. "Desde que abrimos se acercó mucha gente que está de vacaciones, está más relajada y puede, rápidamente, hacer el trámite. Es muy recomendable que aprovechen estos dos días que vamos a estar acá", remarcó la ministra.

Consultada sobre futuros operativos dijo: "estamos planificando con la directora del Registro Civil, poder visitar también Raco y San Pedro de Colalao, así que próximamente vamos a estar avisando las fechas. Tenemos una temporada turística de muchísima ocupación, así que estamos muy contentos desde el Gobierno Provincial porque es una fuente de trabajo y, obviamente, un motor para nuestra economía", finalizó.

Por su parte, Bidegorry, comentó sobre las prestaciones ofrecidas: "estamos brindando todos los servicios que se ofrecen en los centros de documentación rápida de la provincia: documentos, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores. Además, servicios de trámites de pasaporte y también DNI y pasaportes en su versión exprés". Invitó a todos los interesados a acercarse y recordó que "aquellos chicos que tengan el DNI digital, no necesitan traer acta y los trámites realizados aquí, llegan al domicilio en un plazo de 15 días hábiles, aproximadamente, salvo la versión exprés que llega en 3 a 5 días hábiles".

Para finalizar, Ana González, oriunda de la ciudad de Concepción, nos contó: "Me acerqué porque necesitaba actualizar los DNI de mis hijas. Vine al trailer, me dieron un número y en 15 minutos ya los tenía a los trámites. No se pierde tiempo y podemos tener la actualización lista. Estamos de vacaciones y más tranquilas, distendidas en estos paisajes hermosos que nos brinda la provincia".