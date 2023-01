AMPLIAR Turismo en San Javier

Realizaron el primer traslado gratuito para disfrutar de San Javier

“Las inscripciones se realizan de manera telefónica, y esta semana los cupos ya están completos", señalaron

Con el objetivo de potenciar la demanda hacia uno de los principales destinos y difundir el “Espectáculo de Imagen, Luz y Sonido del Cristo Bendicente” en San Javier, el Ente Tucumán Turismo (ETT) implementó un traslado gratuito diario hacia el Complejo Turístico emplazado en el cerro, donde los visitantes pueden disfrutar una tarde amena en un entorno natural increíble y acceder a los servicios que allí se despliegan, entre ellos el show de mapping a las 21 horas.

Queremos fomentar el turismo en San Javier donde el Gobierno de Tucumán, a través del gobernador Osvaldo Jaldo, ha llevado a cabo una fuerte inversión en infraestructura, lo que permitió ampliar la oferta y que este destino se pueda disfrutar tanto de día como de noche, con un espectáculo de primer nivel que tiene funciones gratuitas todos los días en temporada”, explicó el titular del ETT, Sebastián Giobellina. El funcionario remarcó que con esta propuesta “queremos invitar a los turistas y también a los propios tucumanos a tomar esta excursión gratuita y hacer turismo en Tucumán”.

La propuesta turística inició con un rotundo éxito este lunes, cuando partió la primera combi a las 17 horas desde la Oficina de Informes del ETT, ubicada en 24 de Septiembre y 9 de Julio. “Las inscripciones se realizan de manera telefónica, y esta semana los cupos ya están completos. No obstante, las líneas están habilitadas para que puedan comunicarse y guardar un lugar durante el mes de enero”, explicó Florencia Rougés del Departamento de Informes del Ente, quien destacó que “la demanda fue increíble". "A los 15 o 20 minutos que salió la noticia, los teléfonos ardieron”, expresó. Cabe destacar que durante este verano, quienes visiten la villa turística podrán disfrutar de Música al Atardecer los fines de semana y clases de folklore en el Cristo los viernes y sábados.

Silvia Mata y su compañera Jorgelina Guzmán fueron las primeras en arribar al punto de encuentro para subirse al colectivo. “Me enteré de la iniciativa por los medios y me parece fantástica. Hay que aprovechar todo lo que nos brinda la Provincia. Tenemos que disfrutar de nuestro Tucumán que es hermoso y tiene un montón de cosas lindas”, valoró. Ricardo Barrionuevo, por su parte, aprovechó la propuesta del Ente para viajar con su esposa y su hijo. “Nos enteramos vía web y por la televisión. Estas ideas me parecen de diez. San Javier es una de las bellezas que se pueden apreciar, sentir y ver, sobre todo para la gente que no puede viajar afuera de Tucumán y del país”.

Cabe destacar que antes de partir, los viajeros fueron recibidos por promotoras de la institución que les obsequiaron regionales para endulzar la estadía y agua mineral para hidratarse en el camino. Al llegar, se dispersaron para tomar mates en los merenderos disfrutando el atardecer, degustaron las propuestas de los foodtrucks, observaron la ciudad y sus luces desde los miradores y catalejos y recorrieron las extensiones verdes tan características de la Yunga tucumana. La amena jornada finalizó con el esperado espectáculo de mapping sobre la imponente escultura que emocionó a todos los presentes, para luego retornar hacia San Miguel.

El turismo, fuente de trabajo

A partir de las obras de infraestructura que nutren a San Javier de propuestas para disfrutarlo, los comerciantes de la comuna visualizan un notorio progreso. Este es el caso de Susana Toledo, que tiene un local donde vende productos regionales, mates y golosinas. Sobre la iniciativa del Ente, expresó que “es un alivio porque la gente va a poder llegar más allá de que el camino principal esté cortado, más si es gratis. Va a ser muy bueno para los que trabajamos aquí y nos traerá más ventas”. Para Susana, el turismo “es algo esencial y muy bueno para Tucumán y San Javier que antes era solo de paso. Ahora, a partir de las obras, la gente se detiene porque hay más comodidades y está mucho mejor.

El turismo es trabajo para nosotros y desde que el complejo se inauguró fue un cambio muy importante porque ahora tenemos un local”, manifestó. Por su parte, Erica, dueña del local La Serrana, también consideró que a pesar de los arreglos en la ruta, “se está desarrollando una temporada muy buena y el lugar está lleno, especialmente los fines de semana. Las obras en el complejo han impactado mucho en la gente y quienes no venían hace mucho ahora se sorprenden del cambio en el lugar”. Sobre la iniciativa del Ente, señaló que “es muy buena porque asegura que más gente llegará a San Javier durante los días de semana. El resultado es positivo porque es un buen horario, donde más gente sale y puede disfrutar el espectáculo”. La comerciante concluyó tajante: “El turismo es mi fuente de trabajo. Significa todo porque vivo y mantengo a mi familia con esta actividad”.