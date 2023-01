10/01/2023 - Casa de Gobierno

Anuncian anunció la construcción de 2000 viviendas más en el interior

El gobernador, Osvaldo Jaldo, informó que el proyecto tuvo la no objeción técnica. Las viviendas se construirán en el marco del programa Casa Propia e implicará inversiones por $17.000 millones.

En el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó el anuncio de la no objeción técnica financiada por el programa Casa Propia Construir Futuro para la edificación de 2000 viviendas en el interior de la provincia. Casas que beneficiarán a las localidades de Alderetes, La Banda del Río Salí, Monteros, Cebil Redondo, San Felipe y Santa Bárbara y Los Nogales.

El Mandatario fue acompañado por Hugo Cabral, titular de la Unidad de Gestión de Asuntos Institucionales e Internacionales de la Nación; el vicegobernador, Sergio Mansilla; el vicepresidente de la Legislatura, Regino Amado; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabián Soria; la interventora del Instituto Provincial de la Vivienda, Nora Belloni; y el ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós.

Del acto también participaron los intendentes Aldo Salomón (Alderetes), Francisco Serra (Monteros) y en representación de Darío Monteros estuvo el presidente del Concejo Deliberante de la Banda, Ramón Radín; el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri; el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Vialidad, Víctor “Kiko” Bazán y el secretario general de la Uocra, David Acosta, además delegados comunales, Fabián Assan (Cebil Redondo), Julio Villa (San Felipe) y Miguel Méndez (Los Nogales).

Jaldo analizó: “Cómo no vamos a estar felices cuando hoy se hace la entrega oficial de siete proyectos que significan 2000 viviendas que asegurarán el techo propio a 2000 tucumanos. Más de $17 mil millones que desde la Nación van a llegar a Tucumán para dinamizar la economía. Por cada casa, se emplearán cuatro trabajadores. Es decir, se dará trabajo a 8000 obreros”.

Además añadió que estas gestiones son posibles gracias al acompañamiento de Nación, de la mano del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y de la Legislatura de Tucumán presidida por Sergio Mansilla, y todos sus pares que colaboran con las normas para que se puedan avanzar con las obras públicas en la provincia.

El Gobernador declaró: “hemos cerrado un 2022 muy interesante en lo que tiene que ver con la política habitacional. El Gobierno nacional nos vino acompañando. Hoy la Provincia tiene un cupo asegurado para el 2023 y 2024 de 7000 casas que están adjudicadas. Muchas ya tienen el trámite administrativo avanzado, otras tienen con avance físico importante y también tenemos 2000 viviendas más con la no objeción técnica que se firmó el último día hábil del 2022”.

“La no objeción técnica nos dice que comienza el proceso de adjudicación a las empresas para que podamos tener la no objeción financiera e inmediatamente comenzar las obras. Los primeros meses de este año arrancaron con 2000 viviendas más” y destacó: “como gobernador estoy contento porque podemos hacer cosas y solucionar los problemas de la gente. El plan de viviendas es el más importante después del de Lomas del Tafí. Saliendo de una pandemia, un mundo en guerra, una crisis económica y financiera, tenemos una gestión provincial que no para. Tenemos dificultades y las afrontamos para salir adelante

El Mandatario tucumano destacó la importancia del Programa Reconstruir que posibilitó la reparación de las viviendas de Manantial Sur que fue una obra habitacional paralizada durante el Gobierno nacional del 2015-2019 que fueron vandalizadas y se deterioraron.

“Tuvo que venir un Gobierno peronista para recuperar Manantial Sur. A la brecha de las 900 casas, este Gobierno a esas casas vandalizadas, abandonadas, deterioradas y usurpadas, entregamos a la fecha 516 viviendas en manos de los tucumanos” y señaló que el lunes se entregarán 115 casas más, es decir, en total se recuperaron 631 viviendas: “Para finalizar Manantial Sur nos quedan 140 casas que no se terminaron porque las empresas las abandonaron y estamos proceso de readjudicación para febrero y en un periodo de 90 a 120 días podremos decir que recuperamos el 100% de Manantial Sur para beneficiar a 900 tucumanos”.