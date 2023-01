AMPLIAR Eduardo Bolsonaro ve comunistas hasta en la sopa

02/01/2023 - Por Lula

Hijo de Bolsonaro habla de una marea "comunista"

El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, criticó la marea "comunista" presente el domingo en Brasilia durante los actos de toma de posesión del flamante mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Sigue.

"Para quienes dicen que no existe comunismo en Brasil, les propongo que encuentren una bandera de Brasil" en medio de la nutrida concurrencia de público que se volcó ayer a la Explanada de los Ministerios, en el centro de Brasilia para recibir a Lula.

Junto al texto el congresista publicó una foto panorámica de la Explanada tomada por el publico donde predomina el color rojo, que es característico del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.

El líder petista asumió el domingo en una ceremonia de la que no tomó parte el expresidente de extrema derecha quien se encuentra de vacaciones en estado de Florida, sur de Estados Unidos.

Por otra parte, Eduardo Bolsonaro fustigó al ex vicepresidente, Hamilton Mourao, quien en un discurso por radio y televisión criticó a quienes alimentaron el caos y un clima propicio a un "golpe".

Esas afirmaciones vertidas el sábado, fueron entendidas por algunos bolsonaristas como una crítica de Mourao a la conducta del expresidente, quien luego de ser derrotado en las urnas no reconoció triunfo de Lula.

En reacción a los dichos de Mourao, Eduardo Bolsonaro posteó, "las máscaras caen".

Durante el gobierno recién concluido Jair Bolsonaro tuvo varios choques con Mourao a quien le reprochó ser poco "leal" y buscar una proyección propia.

Periodistas consultaron ayer a Mourao sobre las críticas de Eduardo Bolsonaro, a lo que respondió "yo no entro en el pantano ni me rebajo, quien no sabe leer no entendió el mensaje que dí ayer (sábado)".