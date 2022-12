27/12/2022 - Educación

El gabinete pedagógico interdisciplinario realizó un encuentro de cierre de año

En el Centro de Innovación CIIDEPT, el Gabinete Pedagógico Interdisciplinario (GPI) a cargo de la Dirección de Asistencia Técnica dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento a la Gestión Escolar, perteneciente al Ministerio de Educación que encabeza Juan Pablo Lichtmajer; realizó un balance de las acciones 2022 y proyecciones 2023.

El encuentro estuvo encabezado por la directora de Asistencia Técnica, Verónica Torres y participaron las distintas comisiones: Acompañamiento Técnicos Noveles y Publicaciones, Invelec, Conductas de Riesgo, Disciplinares y Situaciones Escolares Complejas.

Algunos de los logros alcanzados por el GPI a lo largo de este año son: incorporación de 42 nuevos profesionales a los Equipos de Orientación Escolar (EOE), titularización de 44 progesionales técnicos; Participación en la elaboración del protocolo interministerial con DINAyF desde el marco del SPI; Asistencia a mesas de trabajo para lograr la construcción de un trabajo articulado en territorio con: Ministerio Público Fiscal, Oficina de Atención a la Victima, Coopreti, Siprosa, Etc.;Reelaboración de la Guía Provincial de Orientaciones ante Situaciones Escolares Complejas, a nivel interministerial para la obtención de resolución ministerial; Realización de las Primeras Jornadas Provinciales Interdisciplinarias para EOE provinciales, municipales, gestión privada, Etc.; Fortalecimiento de las comisiones científicas: situaciones educativas vinculadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje, abordaje de las situaciones escolares complejas y conductas de riesgo; Participación con fuerte impacto desde la plataforma FORMAR, como organismo capacitador, entre otras.

Este año tuvimos Situaciones Escolares Complejas debido a los efectos de la pospandemia: hubo situaciones de violencia, que tiene que ver con la ruptura de los vínculos que implicó la pandemia y, por otro lado, el número de situaciones de abuso sexual infantil que hemos tenido, que en realidad implica un éxito en relación a la ESI porque los niños, niñas y adolescentes empiezan a contar lo que están pasado. Por otro lado, también fue un gran logro gracias a la gestión del ministro Juan Pablo Lichtmajer, la ampliación de la planta del equipo de profesionales del GPI donde hubo un aumento de 41 personas de psicólogos, fonoaudiólogos y pedagogos, que ingresaron a los equipos de mayor urgencia que teníamos en relación a las situaciones para dar respuesta en formas más profundas en las instituciones", destacó Verónica Torres.

Y agregó "estamos haciendo un balance en relación a cuáles han sido las prácticas y las formas de acompañar a las instituciones escolares y poder repensarlas para mejorar ese acompañamiento. El año que viene va a ser un nuevo desafío y como organismo, es importante estar a la cabeza de ese acompañamiento".

Ceclia Scarpa, coordinadora del Circuito 2, departamento capital, aportó "esta jornada institucional tiene el objetivo de exponer lo realizado por todos los equipos técnicos de la provincia en este 2022 acerca de las situaciones atendidas en las instituciones, plasmando los logros obtenidos lo cual visibiliza el gran trabajo realizado por todos y proyectando un 2023 con más y mejores resultados".

Constanza Avellaneda, pedagoga del equipo de Orientación Escolar del circuito Capital, dijo "como cierre de este año, encontrarnos en este espacio me parece altamente positivo porque nos permite mirarnos todos juntos y seguir pensando no solamente sobre lo que hicimos a lo largo del 2022 sino pensar los proyectos 2023. Sabemos que será un año muy movido, la Educacion no es ajena a la política y cerramos el 2022 satisfechos porque después de un período de pérdidas, es un año de ganancias porque volvimos a la escuela y a la presencialidad, es una conquista enorme que supone celebración".

Juan Pablo Barros, psicólogo del circuito 3 de Trancas, finalizó: "fue un año con muchos desafíos, intenso para el trabajo, lo bueno es que los espacios que se fueron generando han posibilitado poder abordar situaciones acompañados de compañeros y directores del organismo. Como balance de año, terminar con esta jornada es muy importante para ver el trabajo hecho y pensar las proyecciones 2023".