27/12/2022 - Encuentro

Gerardo Zamora en duro discurso contra el centralismo porteño: "Detestan al país"

Gerardo Zamora recibió a Alberto Fernández en su provincia y se defendió de quienes lo acusaron de haber promovido la desobediencia del Presidente a la Corte: “Si tengo que ir preso, acá estamos”

El gobernador Gerardo Zamora ofició ayer de anfitrión de Alberto Fernández en su visita a Santiago del Estero y lo recibió con un discurso durísimo contra la ciudad de Buenos Aires, al que se sumó también el Presidente.

“Quédense tranquilos que vamos a defender el federalismo, vamos a seguir queriendo a nuestro país, vamos a trabajar por nuestra patria, a la cual amamos. No como el centralismo porteño, que sienten dueños del país al cual detestan”, dijo Zamora, que habló justo antes que el Presidente.

El gobernador, que fue uno de los que impulsó la declaración de la semana pasada de Alberto Fernández contra el fallo de la Corte Suprema que le ordenó incrementar los fondos de coparticipación para la Ciudad, aludió a las denuncias realizadas por la oposición contra los gobernadores que, según esas acusaciones, incitaron al Presidente a desacatar el fallo de la Corte que lo obliga a restituirle los fondos coparticipables quitados a la Ciudad en 2020.

“Me han denunciado nada más que por incitar, una candidata porteña y un candidato [en referencia a Patricia Bullrich y a Larreta]. No importa, que me vengan a buscar. Yo no me voy a escapar a Uruguay como el único prófugo que tienen (...) Si tengo que ir preso por defender a Santiago del Estero, aquí estamos. Le pido al pueblo santiagueño que nos acompañen en esta lucha”, dijo Zamora, que gobierna desde 2005, como cierre de un discurso enardecido.

La región hídrica de los Bajos Submeridionales -que ocupa la parte norte de Santa Fe, el sur de Chaco y el sudeste de Santiago del Estero- es un espacio geográfico de aproximadamente 5 millones de hectáreas, signada por períodos de inundaciones y sequías que generan importantes consecuencias negativas sobre la producción, el medio ambiente y las condiciones sociales de los habitantes de la zona.

En el encuentro, se firmó el convenio para la Obra Hidrovial sobre la Ruta Interprovincial entre Santa Fe y Santiago del Estero, en el tramo desde Las Arenas hasta la Ruta Provincial N° 30, por una inversión estimada de 11.734 millones de pesos,