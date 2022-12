AMPLIAR La reforma hace retroceder a tiempos oscuros

26/12/2022 - Liberal

PIT-CNT llama a decir NO a la reforma jubilatoria en Uruguay

La central sindical realiza un llamado para participar desde la barra del Senado y alrededores del Parlamento de la votación del Proyecto de Reforma Jubilatoria del Gobierno de Lacalle Pou.

El Consejo Central de la Asociación de Empleados Bancarios ( AEBU ) anunció un paro para este martes, que abarcará a los trabajadores del sistema financiero de Montevideo y la zona metropolitana, a partir de las 13:30 horas.

La medida se tomará en contra de la reforma jubilatoria , y se anunció para la fecha en la que el proyecto se votará en la Cámara de Senadores. En este sentido, AEBU indicó que se concentrará junto a otros sindicatos afiliados al Pit-Cnt en las puertas del Palacio Legislativo para “manifestar su total rechazo”.

La hora de finalización del paro será comunicada en el trascurso de la concentración.

El Pit-Cnt convocó a "llenar las barras del Parlamento y los alrededores cuando se esté votando en general el proyecto de reforma jubilatoria porque la 'responsabilidad nacional' es defender la seguridad social y este proyecto no lo incluye".

Uno de los proyectos claves para el gobierno encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou será considerado este martes por la Cámara de Senadores y así, de acuerdo a lo que adelantaron fuentes oficialistas, la reforma de la seguridad social será aprobada por la Cámara Alta.

Luego de que la comisión especial creada en el ámbito del Senado realizara ajustes y aprobara en ese régimen el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, el plenario del Senado lo votará con el apoyo de los legisladores oficialistas.

Sin embargo, si bien no está la intención de “trancar” la iniciativa, desde Cabildo Abierto insisten en sus planteos de que se incorporen cambios. En particular los senadores cabildantes apuntan a dos modificaciones que en los últimos días las han repetido una y otra vez tanto en ámbitos parlamentarios como en apariciones públicas. Por un lado, piden que el período que se contempla para determinar el promedio de jubilación que se recibirá se acorte de 25 años -como está definido en el texto enviado por el Poder Ejecutivo- a 15. Y por otro, que se deje fuera o al menos se genere algún tipo de régimen especial para la Caja Notarial, ya que entienden que incluirlo bajo un mismo sistema no sería justo porque no han tenido problemas de financiamiento.

Estas dos cuestiones siguen siendo discutidas entre Cabildo Abierto y el Partido Nacional -aunque sin poner en cuestión la votación en el Senado.

Sobre el primer punto, el gobierno transmitió que no existe posibilidades de cambio porque, en palabras de los jerarcas, afectaría la viabilidad de la reforma. Pero en el caso de la Caja Notarial existe la preocupación compartida entre los senadores de la coalición de gobierno por atender a un subsistema que ha demostrado tener capacidad de gestión y de manejo financiero como para solventarse sin recurrir a ayudas del Estado. Aunque por los tiempos parlamentarios, la posibilidad de excluirla quedará para la discusión en Diputados.