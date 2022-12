AMPLIAR Campos de exploración de gas. Foto: YPFB.

21/12/2022 - Economía

YPFB anuncia "la inversión más alta de la historia" en exploración de hidrocarburos

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, anunció que la estatal petrolera hará la “inversión más alta de la historia” en exploración de hidrocarburos, con la finalidad de aumentar las reservas de gas.

“No tengo el dato exacto de cuánto va a ser la inversión en exploración; sin embargo, evidentemente va a ser una de las más altas de la historia, evidentemente es un trabajo de riesgo, toda la industria petrolera es un trabajo de riesgo, perforar pozos es un trabajo de riesgo, pero si no se lo hace, si no se perfora, no se tiene resultados”, dijo en contacto con PAT.

Explicó que YPFB trabaja en la parte exploratoria desde diferentes “ópticas”, por ejemplo, en el Subandino Sur, que es la cuenca tradicional, donde están los mega campos y se produjo históricamente gas natural, con varias exploraciones y un conocimiento “bastante amplio”.

“Después de las perforaciones que vayamos a realizar, que tenemos aproximadamente unas 10 planificadas hasta el 2025, vamos a poder ya consolidar esta cuenca como una cuenca madura, con los descubrimientos o no que existan en esta cuenca, vamos a tener esos resultados”, detalló.

En esa línea, sostuvo que no es correcto “hablar de que nos estamos quedando sin gas”, ya que evidentemente hay una declinación en la producción desde los años 2015 y 2016, pero esto se revierte a través de exploración.

“Es perforando nuevos pozos, encontrando nuevos reservorios y esa es la forma en que se tiene que lograr ese punto de inflexión para comenzar a volver a subir la producción de gas natural”, insistió.

De acuerdo con la máxima autoridad de YPFB, ahora la estatal petrolera se pone el overol para los trabajos de exploración a cuenta propia considerando que se trata de labor de “riesgo geológico alto”, pero hay que hacerlo porque “si se encuentra y se descubre el premio es grande”.

Según el ranking de la revista internacional América Economía, publicado el martes, YPFB se destaca en ser la segunda mejor empresa en crecimiento de utilidades con 497%; asimismo, se observa que “sigue creciendo en sus ventas”.