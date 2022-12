AMPLIAR El gigantesco escenario de Viña

21/12/2022 - Evento

Sólo latinoamericanos competirán en Festival de Viña del Mar

Sólo representantes latinoamericanos participarán en la 62da edición del Festival de la Canción de Viña del Mar, a realizarse del 19 al 24 de febrero en el principal balneario turístico de Chile.

Sigue.

Doce temas clasificaron al legendario certamen musical, seis en la categoría folclórica y seis en la internacional.

En la competencia Internacional, quedaron seleccionadas Argentina con la canción "No me haces falta", interpretada por Mila Manes; Colombia, con "Cocholatico", por Teo; Ecuador, con "Los Siento", por Tres Dedos; Guatemala, con "Como Puedas", por Zelaya; México, con "After Party" por Ely Blancarte, y Chile con "Viento", interpretado por el grupo Yorka, de las hermanas Yorka y Daniela Pastenes.

En la sección folclórica, en la que tradicionalmente solo concursan latinoamericanos, fueron seleccionados Argentina, con "De a poquito" que defenderá Camilú; Colombia, con "La Manguera" interpretada por Bazurto all stars; México, con "La última gota" defendida por Frank Di; Panamá, con "La Patineta" interpretada por Los rabanes; Chile, con "Camino" que interpretara Laia, y Perú, con "Warmisitay" defendida por Milena Warthon.

Las 12 composiciones musicales aspiran a llevarse la Gaviota de Plata -símbolo del certamen, uno de los principales y más antiguo de Latinoamérica- y un premio en dinero equivalente a 25 mil dólares, que se entregará a la canción ganadora en cada una de las categorías.

La comisión pre seleccionadora estuvo conformada por el cantante Carlos Cabezas, de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes (SCD); Carmen Valencia; el director de orquesta Carlos Figueroa; Sol Bustamante (representante de la Municipalidad de Viña del Mar), Bárbara Alcántara (periodista) y Felipe Morales (director audiovisual del Festival).

Entre los invitados internacionales al certamen destacan la cantante estadunidense de origen hispano Christina Aguilera, la reggaetonera colombiana Karol G, el grupo mexicano Maná y la legendaria banda chilena Los Jaivas.

La joven alcaldesa Macarena Ripamonti resaltó que en esta versión del Festival "vamos a tener mucha fuerza poderosa, muchas mujeres maravillosas, sobre todo latinas".

Sostuvo que "hay un componente de fuerza femenina importante y le pedimos a los canales (de televisión 13 y Nacional) que hicieran esfuerzos" por traerlas.

Mencionó que Christina Aguilera se presentará por primera vez en Chile y lo hará en la Quinta Vergara. "Está consolidada como una de las voces más impresionantes y viene muy galardonada con los Grammy, entonces creo que va a ser muy interesante contar con ella y, además, es una mujer muy poderosa que tiene harto que decir", apuntó.

También tuvo palabras para Karol G y afirmó que "pocas veces se ha visto que un artista latinoamericano con el nivel de ventas que tiene y que es inspiradora para muchas niñas, adolescentes, mujeres, por su historia, por su carrera y además con un talento impresionante, haya venido en el peak de su carrera".

De Los Jaivas, que asisten por tercera vez al festival, Rapamonti opinó que "también tenemos que tener el componente identitario y es importante relevar los talentos que son de nuestra ciudad; ellos tienen 60 años de carrera, su trayectoria es impresionante".

La parrilla programática la completan los chilenos Paloma Mami y Polimá Westcoast; el colombiano Camilo; la argentina Nicki Nicole; y los mexicanos Alejandro Fernández y Maná.