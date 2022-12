16/12/2022 - En General

Diagraman controles en locales de venta de pirotecnia en toda la provincia

Desde el Registro Provincial de Armas explicaron cuáles son las exigencias y reglamentación que deben tener los puestos de venta.

Este viernes, el secretario de Seguridad, Luis Ibáñez, recibió al director de Defensa Civil, Fernando Torres, y a los representantes de esa institución de cada municipio. Con la presencia de Juan Pavón, titular del Registro Provincial de Armas de la Policía (REPAR), definieron los controles en los locales comerciales de venta de pirotecnia que van a realizarse en toda la provincia, a raíz de las normas de seguridad que debe tener cada puesto comercial y de las nuevas reglamentaciones implementadas este año.

Por pedido de un sector de la sociedad, en algunos municipios se implementó la venta de pirotecnia no estruendosa bajo lemas tales como “Más luces, menos ruidos”. Por eso, desde el Registro Provincial de Armas, explicaron cuáles son las exigencias y reglamentación que deben tener los puestos de venta. El nivel de estruendo que está autorizado por el ANMAC (Agencia de Materiales Controlados), es de 70 decibeles, es decir la pirotecnia que comercialicen no debe superar ese número.

“Nos reunimos para trabajar de manera conjunta y ordenada para que en toda la provincia, pueda comercializarse la pirotecnia pero bajo los lineamientos que cada municipio requiera. Por eso, Pavón hizo hincapié en cuánto es el máximo de estruendo que puede tener la pirotecnia para comercializar, cada municipio tiene su propia reglamentación y debe ser respetada. Pensamos que en un futuro en todo el ámbito de la provincia surja una Ley que armonice, y que si esta actividad se permite, que sea con menos accidentes y menos ruidos, que afectan a una parte de la sociedad. Durante los controles se revisará que los locales tengan la cantidad indicada de matafuegos, que tengan el balde con arena y sobre que la mercadería esté autorizada y tenga el sello de seguridad”, explicó Torres.

Los controles, que se realizarán por disposición del secretario de Seguridad y del jefe de Policía, serán en los locales que estén autorizados por cada municipio y en toda la provincia.

“Nosotros como REPAR estaremos encargados de controlar los puntos de ventas habilitados, que estén ubicados en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Las Talitas, Banda del Río Salí y Tafí Viejo. En el resto de los municipios, el personal de las comisarías jurisdiccionales, trabajará junto a los equipos de Defensa Civil de cada ciudad”, explicó Pavón.

Oscar Leal, director de Defensa Civil de San Miguel de Tucumán, recordó que están trabajando bajo la ordenanza del año 2019 sobre la prohibición de venta de pirotecnia estruendosa.

“Venimos realizando una campaña donde están comprometidas muchas fundaciones, especialmente las de TEA y las cadenas mascoteras, para concientizar a toda la sociedad sobre el uso de pirotecnia no estruendosa. Es importante recordar que por ley está prohibida la venta callejera en vereda o platabanda. Nosotros también pedimos al ciudadano que nos colabore, no compre estos productos en lugares que no están habilitados desde el municipio capitalino”, explicó Leal.

En el microcentro capitalino no puede haber locales de venta de pirotecnia, dentro del cuadrante que enmarca calles Santiago, Salta, Jujuy, General Paz, Sáenz Peña y avenida Avellaneda. Fuera de ese cuadrante, se puede comercializar el producto pero con limitaciones: no pueden poner locales comerciales a 50 metros de distancia de una estación de servicio o de una pinturería.

Para finalizar, Torres remarcó que cualquier actividad irregular que los vecinos descubran alrededor de las venta de pirotecnia, sean denunciadas. Podrán hacerlo al número de Defensa Civil 103, que estará a disposición las 24 horas o acercarse a las comisarías.