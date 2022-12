AMPLIAR Las urnas de Servel

14/12/2022 - Consulta

Servicio electoral chileno ve difícil el calendario de proceso constituyente

El presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, dijo que ve muy "difícil" cumplir con el cronograma establecido por el Acuerdo por Chile para sancionar una nueva Constitución para el país.

Sigue.

La noche del lunes, la mayoría de los partidos políticos consensuó un nuevo cronograma y mecanismo para tener una Carta Fundamental, con 50 consejeros electos y 24 expertos designados por ambas Cámaras.

El Servel alertó que requiere de a lo menos 140 días para realizar la elección de consejeros una vez que se despache la reforma que permitirá el nuevo proceso constituyente. Por ello, las fechas podrían terminar aplazándose.

"Es un acuerdo grueso y faltan quizás cientos de detalles que hay que legislar. La vez anterior (que terminó el 4 de septiembre de 2022 con el rechazo de la propuesta de Constitución), entre el acuerdo y la reforma constitucional hubo un plazo de casi mes y medio. Ahora, si se repite mes y medio, y sobre todo con la complicación de las fiestas de fin de año, puede ser lento", advirtió Tagle.

Explicó que es posible que "no se llegue a abril por los plazos. Pero no le veo mayor problema de que en el calendario sea en mayo la elección de los consejeros y diciembre, en que normalmente hemos hecho elecciones, las presidenciales de segunda vuelta, el plebiscito, así que no hay mayor drama".

Detalló que es "un poco difícil por los tiempos, confeccionar el padrón requiere tiempo, porque hay procesos relevantes como la auditoria al padrón y el derecho a reclamo, que eso dura un mes cada uno".

"Suprimir esos procesos le puede costar la deslegitimación a las elecciones, porque los padrones no tienen todas las garantías que hoy están en ese periodo de 120 días (...) nosotros vamos a acelerar la actualización del registro para generar un padrón y a tratar de tener lo más actualizado posible, pero necesitamos tiempo", observó.

"Correrlo un mes sería bien razonable, además que el 30 de abril es problemático como fecha, porque está el 1 de mayo que es feriado. Los plazos complicados son dos. Uno de ellos, el cierre del registro para confeccionar el padrón y hacer el proceso de auditoría y reclamos; y el segundo, la declaración de candidaturas", finalizó.